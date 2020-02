Klæbo ute med brudd i hånden – mister Falun-rennene

Langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo pådro seg et brudd i hånden i helgen og går glipp av helgens verdenscuprenn i Falun.

Johannes Høsflot Klæbo kan ikke gå skirenn i helgen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Det opplyser Norges Skiforbund på sitt nettsted.

– Johannes har pådratt seg et brudd i et lite bein ved en finger, og han må trene alternativt hjemme når verdenscupen i Falun går til helgen. Vi håper og tror Ski Tour 2020 fortsatt er innen rekkevidde, sier medisinsk ansvarlig for langrenn i Skiforbundet, Øystein Andersen.

Dette bekrefter Klæbo også selv på Instagram:

Byåsen-løperen brøt 30 kilometer skiathlon i Oberstdorf siste helgen i januar, men dagen etter vant han sprintrennet samme sted. Han følte seg imidlertid ikke i form i starten av forrige uke, og dermed sto han over ski-NM på Konnerud i Drammen.

Det gås sprint i klassisk stil – Klæbos favorittøvelse – i Falun lørdag. Søndag står fellesstart i fristil (10/15 km) på programmet.

Heller ikke Emil Iversen er tatt ut til rennene i Falun. Klæbo og Iversen er forhåndsuttatt til langrennstouren mellom Östersund og Trondheim som starter 15. februar. Dermed trenger de ikke gå Falun-løpene for å kvalifisere seg.

Også Pål Golberg, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe har fått klarsignal til den såkalte Ski Tour 2020. Ytterligere fire norske plasser skal fylles på herresiden.

