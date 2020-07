Vil åpne for tilskuere i Premier League i oktober

Storbritannias statsminister Boris Johnson åpner for at publikum kan få innpass på tribunene under sportsarrangementer fra senhøsten av.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Manchester United og Fred kan se publikum igjen i oktober. Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

NTB

Det opplyste den britiske regjeringssjefen fredag, ifølge BBC.

Idrettsarrangementer, blant dem Premier League-kamper, har gått bak lukkede dører siden i mars som følge av viruspandemien. Nå jobbes det imidlertid med gjenåpningen av tribunene.

– Fra oktober akter vi å bringe tilskuerne tilbake til arenaene, sa Johnson fredag.

Boris Johnson sier at de ønsker å åpne tribunene for publikum i oktober. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

Han understreket at åpningen samtidig vil foregå på en smittevernmessig trygg måte, og at det forutsetter at det er gjennomført vellykkede testkamper i forkant.

Dersom statsministerens plan holder stikk, vil kun den første måneden av neste Premier League-sesong gå uten tilskuere. Noen startdato for oppstart er riktignok ikke bekreftet, men det har vært rapportert om at det blir midt i september.

De første testkampene med publikum på tribunene kan finne sted allerede i neste måned.

Publisert: Publisert: 17. juli 2020 13:07