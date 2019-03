Molde henter ny lokal spiller fra eliteserien

Det bekrefter Molde HK Elite i en pressemelding torsdag. Avtalen gjelder fra sommeren og fram til sommeren 2021.

Aambakk kommer fra Ørsta. Hun har tidligere spilt for Åmdal og Volda, og har vært i Storhamar siden 2014.

Spilte med Obaidli-søstrene

Aambakk har også spilt i landsserien for Molde J16 og J18, sammen med blant andre Sherin og Anniken Obaidli.

– Med denne signeringen befester Molde Elite sin posisjon i Eliteserien som en klubb med en god lokal forankring, skriver sportslig leder Carl Henrik Indbjør i pressemeldingen.

Nylig hentet Molde også Hege Løken (25) fra Larvik. Hun kommer opprinnelig fra Stranda.

– Spennende spiller

Aambakk selv sier dette om overgangen til Molde:

«Molde virka som et veldig spennande lag som satsar, og dei kan bli med å kjempe i toppen neste år. Har sjølv spilt i klubben i yngre alder, så kjenner både klubben, byen og noken av spillerne godt. Helle virker som en veldig god trenar som eg ser fram til å samarbeide med. Samtidig som eg kan bu litt nærmare heime, så dette blir bra».

Trener Helle Thomsen ser også fram til å få 25-åringen på laget.

– Malene er en spennende spiller som jeg tror kan bli riktig bra for oss. Hun er en skytter og det blir bra for oss å få det på høyre back. Jeg synes også det er bra for kulturen i laget at vi får enda en norsk spiller. Malene vil uten tvil være en spiller som raskt blir en del av laget, klubben og byen, sier Helle Thomsen.

Molde spiller eliteseriekamp hjemme mot Fana kommende søndag.