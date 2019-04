Det var lite penger, færre tilskuere og treneren fikk sparken. Nå har en 29-åring skapt hockeyfeber i Asker.

Det er hockeyfeber i Asker. Torsdag tar heltene på is imot Storhamar til den fjerde kampen i sluttspillfinalen i ishockey. Men veien frem har vært preget av like mange nedturer som den oppturen finalespillet er.

– Vi er i ferd med å bli utsolgt, men det finnes ennå noen ståplassbilletter, fortalte daglig leder Ole G. Haug onsdag morgen.

Travelt opptatt med å være med på alt det hektiske som et finalespill med kamper annenhver dag byr på.

Fakta: Sluttspillfinalen Det spilles best av syv kamper. Men laget som først har vunnet fire, vinner finalespillet. Frisk leder 2–1 i kamper mot Storhamar. De neste kampene: Torsdag 11. april kl. 19.00: Frisk Asker – Storhamar Lørdag 13. april kl. 17.30: Storhamar – Frisk Asker Mandag 15. april kl. 19.00 (hvis nødvendig): Frisk Asker – Storhamar Onsdag 17. april kl. 19.00 (hvis nødvendig): Storhamar – Frisk Asker

Kom veldig skjevt ut

Dårlig start på sesongen, publikumssvikt, trenerkonflikt, trenerbytte og til slutt suksess. Uansett hvordan finalen i sluttspillet i hockey går, Frisk Asker er en vinner.

Da det ennå var grønt gress i Asker på ettersommeren, var det stilt store forventninger til klubben. Spillerstallen så god ut, og den nye, canadiske treneren, Scott Hillman, hadde ambisjoner. Dette skulle bli en god sesong for klubben.

Heiko Junge, NTB scanpix

Men en uke før jul var mange forventninger redusert til resignasjon. Hillmann fikk sparken en uke før jul og ligger fortsatt i forhandlinger om sluttavtale med klubben. Han varslet søksmål, men daglig leder Haug sier at de ennå ikke har mottatt en slik stevning. Den offisielle årsaken til sparkingen ble fremstilt slik i en pressemelding: «Bakgrunnen for dette er primært at styret ikke har tillit til Hillman.»

– Vi har vært langt nede, derfor er det utrolig positivt for oss å få dette på slutten av sesongen. Det at vi har klart å snu, det er fantastisk. Samtidig hadde vi jo håpet at vi med dette laget som vi hadde nå skulle klare å hevde oss i toppen, forteller Ole G. Haug.

Eliteseriens yngste

Da Hillman forsvant, kom Jan André Aasland inn. Han var opprinnelig assistenttrener og ble med sine 29 år Eliteseriens yngste hovedtrener. Han ble en slags redningsmann.

Den tidligere Vålerenga-spilleren var aldri i tvil da han ble spurt om å ta over som sjef.

– Jeg så på det som en god mulighet og hadde lyst til å gjøre det ut sesongen. Jeg hadde troen på at vi hadde et godt lag, og jeg trodde vi kunne snu det. Jeg hadde tro på at vi kunne få bedre resultater enn vi hadde fått. Vi gjorde noen små justeringer i spillet som ga effekt på kort tid.

Nå år yngre enn eldste spiller

Justeringen handlet om å tette igjen bakover. Han fikk med seg spillergruppen på å gjøre endringer i spillesystemet. Ungdommen som er ni år yngre enn lagets eldste spiller Anders Bastiansen følte aldri at alder var et problem.

– Jeg merker ikke noe til alder og aldersforskjell. Det er mange som har snakket om respekt og det å være yngre enn spillerne. Men det har ikke vært noe problem. Jeg har heller sett på det som en god mulighet til å lære.

– Men har det aldri hendt at du følte at «nå er jeg for ung til å stå midt opp i dette»?

– Jeg har ikke hatt noen slike situasjoner så langt. Jeg skal ærlig innrømme at da jeg begynte som assistenttrener før sesongen, fryktet jeg at jeg skulle komme opp i slike situasjoner.

Heiko Junge, NTB scanpix

Med seg fikk han Vidar Wold som assistent. En assistent som har vært med for å hjelpe klubben. Betalingen har vært for knapper og glansbilder å regne.

– Aasland hadde vi allerede kontrakt med. Vi hadde på det tidspunktet ikke økonomi til å ansette en ny heltidstrener etter en periode med svake resultater og svikt i publikumsinntektene, sier Haug.

Nå er det svært gode muligheter for at de begge er fast ansatt.

– Vi har bestemt oss for at vi venter til at alt er over, før vi setter oss ned for å snakke sammen om fremtiden, sier Aasland.

Aasland og Haug har ikke sett seg tilbake. Laget sikret seg sluttspillplass. Den plassen tok de godt vare på.

Slo ut Vålerenga

I kvartfinalen slo de ut Lillehammer. I semifinalen møtte de Vålerenga, vinneren av grunnserien. De ble et drama hvor Frisk Asker vant de tre siste kampene på rad. Det hele ble avgjort i spilleforlenging i siste kamp.

Heiko Junge, NTB scanpix

Dermed kunne laget som hadde underprestert, kaste hjelmer, hansker og køller i været og juble for finalespill i en sesong hvor mye hadde gått på tverke.

Har føringen nå

I første kamp mot storfavoritt og tittelforsvarer Storhamar ble det tap i CC Amfi på Hamar. Et klart tap. Men guttene fra Asker samlet seg og vant neste kamp. Den tredje kampen i et nesten fullsatt CC Amfi på Hamar skulle bli dagen for keeperhelten Nicklas Dahlberg. Han reddet 49 skudd denne tirsdagskvelden på Hedmarken.

Frisk Asker vant 1–0.

– Jeg tror vi kan vinne den store pokalen til slutt selv om Storhamar har vært stor favoritt. Vi må fortsette å spille fysisk hockey. Det er vi helt avhengig av. Keeperen vår må fortsatt være på tå hev. Vi må være sterke foran ham og kunne rydde unna returer. Og så må vi score på de mulighetene vi får, sier trener Aasland.

I semifinalespillet slo altså Frisk Asker ut Vålerenga. Et lag de hadde tapt seks av seks kamper mot i grunnserien.

– Jeg hadde troen før semifinalen. Jeg har den samme troen nå.