Everton bekrefter ansettelsen på sine nettsider mandag. Avtalen strekker seg over to og et halvt år, til sommeren 2024.

– Det er en stor ære for meg å få være manager for en klubb av Evertons størselse. Jeg er sulten på å komme i gang. Etter å ha snakket med eieren, styrelederen og styret, følte jeg deres lidenskap og ambisjoner på vegne av klubben. Jeg håper de følte mine ambisjoner også, og hvor hardt vi ønsker å jobbe for å ta klubben i riktig retning, sier Frank Lampard.

Lampards første kamp som Everton-sjef kommer neste helg mot Brentford i FA-cupen.

Tre dager senere får Lampard sin første Premier League-kamp som Everton-manager, borte mot Newcastle.

Lampard har vært arbeidsledig siden han fikk sparken i Chelsea for litt over ett år siden, men forutsetningene for denne jobben er en helt annen enn han hadde i klubben der han har legendestatus.

Lampard tar over et Everton-lag som sliter:

«The Toffees» ligger på 16. lass i Premier League etter 20 spilte kamper. De har fire poeng ned til nedrykksstreken, riktignok med et par kamper til gode.

Everton har ikke vunnet en ligakamp siden 2–1-seieren over Arsenal 6. desember.

Klubbens forrige manager, Rafa Benitez, fikk sparken etter tapet mot Norwich for to uker siden. Siden har klubblegenden Duncan Ferguson ledet laget. Hans ene kamp som midlertid manager, hjemme på Goodison Park mot Aston Villa, endte med 0–1-tap.

Britiske medier meldte fredag at Lampard, som i tillegg til Chelsea har Derby på trener-CVen, var i førersetet til den ledige trenerjobben etter intervjurundene. I tillegg til Lampard skal portugisiske Vitor Pereira og nettopp Duncan Ferguson ha vært aktuelle.

Tidligere Everton-spiller og nåværende Derby-manager Wayne Rooney skal ha blitt tilbudt et jobbintervju, men han takket nei:

Lampard har i løpet av tiden som arbeidsledig vært aktuell for flere andre trenerjobber, og var blant annet aktuell for å ta over Norwich da de sparket Daniel Farke i november. Norwich endte opp med å ansette Dean Smith.