BEIJING (VG) Kristin Skaslien (36) ber om at curlingektemannen klapser henne hardere på rumpa under parets skjebnekamper mot Sverige og Storbritannia her i Beijing søndag.

– Kjente du det ikke? Da må jeg klapse hardere.

– Ja, det må du!

Magnus Nedregotten (31) ga makker Kristin et godt markert, dog vennlig, klaps der bak i sjette omgang mot Kina lørdag kveld i landemerket «Ice Cube», 2008-OLs «Water Cube» (National Aquatic Centre).

– Det var et tegn på at jeg er stolt av kona. Det var bra spill, forklarer Magnus Nedregotten på spørsmål fra VG om årsaken til den velrettede kjærlighetserklæringen.

Norges mixed double-par i curling vant sjette omgang 5–0 etter kontant og presist spill av Kristin Skaslien. Kina kom tilbake og vant den neste 3-0, men ga opp med en gang i den åttende og siste – slik at OL-bronsevinneren fra 2018 med resultatet 9–6 tok sin tredje seier.

Curlingekteparet må imidlertid vinne sine tre siste kamper i det innledende gruppespillet for å ta seg til semifinalen. Erkerival Sverige og regjerende verdensmester Storbritannia venter søndag, Sveits mandag.

– Det er veldig vanskelig mot de lagene som er igjen. Vi har en seier og ett tap mot Sverige de to siste kampene, en seier og ett tap mot Storbritannia – og tre seirer mot Sveits. Sjansen er under 50 prosent. Det handler om å «møte opp». Først mot Sverige, sier Magnus Nedregotten.

– Dere må ha flaks?

– Ja, svarer han.

– Nei, ikke flaks. Men vi må ha flyt. Det må man ha for å komme til et sluttspill i OL, avbryter hun under intervjuet i pressesonen under isflaten i curlingkuben.

Konfrontert med at de kan oppfattes som skeptiske, avviser Kristin Skaslien at hun er det. Hvis de spiller som de har gjort i de siste kampene, og hever seg et enda et hakk, er det mulig å slå dem – Sverige, Storbritannia og Sveits.

– Det blir tøft, erkjenner hun likevel.

– Det blir kamp for kamp. Kun neste kamp. Vi kan ikke begynne å tenke lenger frem, tilføyer hun.

Magnus Nedregotten mener at han må treffe rett spenningsnivå inn i neste kamp, og den neste. De må kommunisere enda mer tydelig enn de innimellom hittil har gjort, som da Kristin Skaslien utbrøt “nei, nei, nei” da hun i begynnelsen av sjette omgang mot Kina oppfattet det slik at ektemannen ikke la rett trykk i kostingen.

– Og så må vi backe hverandre litt bedre etter en miss, slik at vi skaper trygghet fra start, sier han.

– Det blir to klaps på baken søndag?

– Vi satser på det, svarer curlingekteparet synkront.