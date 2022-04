32-åringen sørget i praksis på egen hånd at den statistikken står. Etter at Helland kom inn og var blant banens beste på en omgang i serieåpningen mot HamKam sist, tok han regien umiddelbart i årets første hjemmekamp.

På Lillestrøms første offensive dødball i matchen gjorde han det Helland selv mener holder verdensklasse: Svingte inn perfekt mot lagkamerat Akor Adams.

Spissen stupte inn 1–0-målet etter bare 12 minutter i sin første LSK-kamp fra start og i hjemmedebuten på Åråsen etter gratisovergangen fra Sogndal etter forrige sesong.

Resten av omgangen slet Lillestrøm lenge med å skape noe. Gjestene med fem mann bak parkerte som en blå buss på egen halvdel.

MÅL-PÅL: Pål-André Helland strekker armene i været og gratuleres av Eskil Edh (til venstre), Igoh Ogbu, Akor Adams og Magnus Knudsen etter sin lekre 2–0-goal. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Men så hadde Helland innhentet fellingstillatelsen på Jerv og skjøt samtidig i filler spenningen. Veteranen mottok ballen i midtsirkelen, og samtidig han tok den med seg frem på tre berøringer tittet han gjennom kikkertsiktet. Der så han at Jerv-keeper Øystein Øvretveit gikk frem og klinket til på sitt fjerde touch.

– Jeg hadde gjort litt research på video før kamp. Tanken var å spille Akor alene med keeper, men så så jeg at han var i offside, så da utgår det. Og så venter jeg litt og merker at han keeperen er litt «triggerhappy» på det gjennomspillet. Så da tenkte jeg at jeg bare får gi det et forsøk, sier Helland til VG etter kampen.

– Hva lærte du av den researchen?

– At han ønsker å snike til seg en meter der han kan, svarer Helland.

193 centimeter høye Øvretveit prøvde å snu, kom ut av balanse og greide ikke strekke seg langt nok etter Hellands følsomme avslutning. Fra et sted mellom 35 og 40 meter nusset den tverrliggeren og suste i nettet.

– Det var fint det. Jeg skal innrømme at jeg skal ta meg fem minutter i kveld til å se det, sier Helland, som legger til at det er viktig å «nyte oppturene».

Gjermund Åsen, som noterte seg for en målgivende pasning på Hellands scoring - som for øvrig var langt fra ferdigscoret - mener at det bare er Helland og Moldes Magnus Wolff Eikrem som kan gjøre akkurat det der i Eliteserien.

– Du skal egentlig gi litt faen. Det er han og en 7-er opp i Molde som er i den klassen, som ser muligheten og tør å gjøre det. Alle ære til ham og måten han utfører det på, sier Åsen til VG.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: Stian Lysberg Solum / NTB ← →

I 2. omgang var det liten tvil om hvor seieren skulle ende. Helland gikk av etter 63 minutter og overlot plassen til vingkonkurrent Ylldren Ibrahimaj.

Arendalitten hadde ingen planer om å være barmhjertig med eliteseriedebutanten fra nabobyen Grimstad. På overtid scoret Ibrahimaj 4–0 selv, også det i hans Åråsen-debut, og aller først bidro han også på 3–0:

Han løftet inn etter en kort corner, Gjermund Åsen stusset videre og stoppersværingen Igoh Ogbu headet inn hjemmelagets tredje. Åsen – LSKs nye kaptein denne sesongen – var dermed nest sist på tre av fire mål.