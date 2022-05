Ikke bare får Erling Braut Haaland (21) et annet økonomisk liv og enda større stjernestatus når et nytt eventyr venter i Manchester City. Han må også vente seg helt andre krav og forventninger under Pep Guardiola.

For med den allerede mye omtalte overgangen fra Dortmund – der en enighet mellom klubbene ble offentliggjort tirsdag ettermiddag – venter en ny og krevende trener, andre lagkamerater å forholde seg til og ikke minst en helt annen spillestil.

– Det vil kreve tid å tilpasse seg, sier BBC-ekspert Guillem Balague overfor VG.

Han har fulgt spansk og engelsk fotball tett i en årrekke. Balague har i tillegg skrevet biografier om flere av fotballens største stjerner, inkludert Manchester City-manager Pep Guardiola.

Han er overbevist om at overgangen vil være en suksess, men peker likevel på noen klare sportslige nøkkelmomenter for at Haaland skal tilpasse seg Manchester Citys spillestil.

– Der han har måttet gjøre en viktig, i det minste sin del av jobben defensivt i Dortmund, vil han nå nyte godt av et City-kollektiv som ønsker å gjenvinne ballen fort og ta motstanderen i ubalanse høyt i banen. Det blir med andre ord mindre lange defensive løp og kortere vei til mål på kontringene, ifølge Balague.

– Han vil stråle og blomstre i de fasene av spillet, mener fotballeksperten.

Manchester Citys topp fem målscorere i ligaen: Raheem Sterling: 12 mål/28 kamper. Snitt: 0,43. Riyad Mahrez: 11 mål/25 kamper. Snitt: 0,44. Kevin de Bruyne: 11 mål/27 kamper. Snitt 0,41. Phil Foden: 9 mål/26 kamper. Snitt: 0,35. Gabriel Jesus: 8 mål/26 kamper. Snitt: 0,31. Kilde: Altomfotball.no.

– Skal ikke involvere seg for mye

Ifølge Balague har Manchester City en forventning om at Haaland skal score 30 mål eller mer per sesong.

Derfor er arbeidsinstruksen klokkeklar: 21-åringen må konsentrere seg om å sette sitt preg på kampen fra inne i 16-meteren.

En gjennomgang av Haalands Bundesliga-scoringer i Dortmund siden han ankom den tyske klubben i 2020, viser at 19 av målene er scoret fra inne i femmeteren. 33 av dem har kommet fra mellom fem- og 16-meteren. Kun ett har blitt scoret utenfor, i tillegg til åtte fra straffemerket.

– Han skal og må være en avslutter. City har hatt målscorere som kommer på løp fra lengre bak i banen, de har spillere som er tellende fra området utenfor straffemerket. Men de har ikke noen spiss, sier Balague og fortsetter:

– Det blir mindre for ham å gjøre. Det skal han nyte godt av og bare vente på sjansene. Der han i Dortmund har involvert seg mye, forsøker City å dominere og skape overtall i rommene bredt i banen. Der skal han ikke involvere seg for mye. Han må være tålmodig, sørge for gode bevegelser, så kommer innleggene.

Utvikler spillere fra «gode» til «ekstraordinære»

Henry Winter, journalist i The Times, følger Manchester City tett. Han er om mulig enda mer positiv enn Balague til Haalands overgang og omtaler den som «perfekt».

Han spår et Haaland-snitt på minst ett mål per kamp og Winther tror heller ikke samarbeidet med Guardiola vil by på noen store utfordringer.

– Guardiola er en veldig krevende trener, men han er ambisiøs. Det er også Haaland, som vil utvikle seg. Ser du på spillerne Pep har, så har John Stones, Kyle Walker og Raheem Sterling gått fra gode spillere til nær ekstraordinære spillere, slår den anerkjente journalisten fast.

FØLGER ENGELSK FOTBALL: Henry Winter, her avbildet under fotball-EM i Frankrike i 2016. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Han tror imidlertid noe vil endre seg i Haalands liv som fotballspiller når han tross alt blir en del av en tropp fullt av stjernespillere.

Det vil ikke ligge et stort press eller mål fra klubben om at han skal være involvert i «alt» av kamper, sier Winter.

Det sier han også med bakgrunn i nordmannens skadehistorikk i ung alder.

– På grunn av intensiteten i Premier League, en internasjonal kalender som tilsier mange landskamper, så ser jeg ikke for meg at han spiller i ligacupen. Kanskje ikke FA-cupen, heller. Vi må ikke glemme at City har fantastiske medisinske fasiliteter og oppfølging. Pep vil aldri pushe ham inn i den «røde» sonen, sier Winther og tenker med dét på faresonen for skader.

– Han kommer ikke til å bli å bli kjørt for hardt. De henter ham for å vinne Champions League og Premier League. Han har ikke kommet for å vinne ligacupen. Det finnes ikke mye negativt ved Haalands liv i City. Det eneste er at han må bli vant til litt regn, humrer Winther.

Grafikk: www.sofascore.com