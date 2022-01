Sørlandsjenta Martine Kårigstad Andersen har signert for Vipers.

KRISTIANSAND: Det opplyser Vipers i en pressemelding tirsdag kveld.

– Det er virkelig en drøm som går i oppfyllelse, og det å spille for Vipers har vært målet mitt helt siden jeg startet å spille håndball, sier Kårigstad Andersen i pressemeldingen.

– Det er det jeg har tenkt på hver eneste styrkeøkt og hver eneste håndballøkt, og det føles surrealistisk endelig å få trene med de beste i verden, uttaler hun.

Drøye to år etter at hun debuterte for Vipers som 17-åring har Martine Kårigstad Andersen tatt store steg både på lån i Randesund, og senest hos Follo i Rema 1000-ligaen. Bakspilleren, som fyller 20 år i mai, har også etablert seg som en viktig brikke på juniorlandslaget (LK2002).

Til sommeren returnerer Kristiansandsjenta til Vipers Kristiansand, opplyser klubben.