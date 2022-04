– Vi må håndtere disse situasjonene. Noen ganger spiller de først, andre ganger spiller vi først. Ansvaret er alltid der for å vinne alle kampene. Hver kamp er en finale nå, sier Citys Ilkay Gündogan til Sky Sports.

For kun noen timer før avspark mellom Leeds og Manchester City, vant Jürgen Klopp og Liverpool 1–0 over Newcastle. Dermed tok de over tabelltoppen og sendte en beskjed til City om at de har planer om å vinne ligaen.

– Dagen i dag var så viktig for at vi skal ha våre sjanser til å bli mester igjen, sier Guardiola.

For City har også lyst til å løfte trofeet, og på Elland Road svarte bortelaget på tiltalen fra Liverpool. Etter å ha brukt noen minutter på å stokke bena, fikk City frispark et lite steinkast utenfor Leeds sin 16-meter.

Phil Foden slo ballen inn i boksen, og der kom Rodri snikende. Midtbanespilleren lurte seg inn bak Leeds-forsvaret og stanget ballen i nettet for ledelse 1–0.

SERVITØR: Phil Foden serverte både Aké og mannen ved sin sider her, Gabriel Jesus. Foto: OLI SCARFF / AFP

Leeds svarte med et voldsomt press og en voldsom intensitet, men det var bortelaget som igjen fant veien til nettmaskene. Etter 15 minutter i garderoben og i underkant av ti minutter spilt av den andre omgangen, slo Foden nok en dødball.

Det endte på pannebrasken til Ruben Dias som prøvde å heade ballen på mål. Headingen holdt ikke mål som avslutning, men ble en strøken servering til Nathan Aké som enkelt satte inn 2–0.

– Vi forsvarte oss godt og noen ganger blir dødballer av denne typen veldig viktige. Med Nathan Aké på banen er vi utrolig sterke, sier Guardiola til Sky Sports.

PRESSET: Pep Guardiola og Jesse Marsch på sidelinjen under lørdagens kamp. Førstnevnte kjente på presset underveis og i kampen om å vinne ligaen. Foto: CARL RECINE / Reuters

Og da Gabriel Jesus satte 3–0 med drøye ti minutter igjen av kampen, før Fernandinho la på til 4–0 i overtiden, var det overhodet ingen tvil om at poengene var sikret for City som med det gikk forbi Liverpool og leder ligaen med ett poeng.

Men seieren til tross, med fire kamper igjen og kun ett poeng som skiller de to lagene i toppen, kjenner Guardiola på presset.

– Jeg foretrekker å føle mindre press enn jeg føler nå. Det har vært en lang sesong og dette er den siste innsatsen, avslutter trener.

I sine fire siste ligakamper tar City imot Newcastle hjemme, Wolverhampton borte, West Ham borte og Aston Villa hjemme.