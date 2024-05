Det ble klart med 2-0-seier over England tirsdag. Først vant Oda Steinsvåg og Frida Berntsen 2-1 (21-17, 12-21, 15-9) over Kirsty Star og Daisy Mumby, så vant Sunniva Helland-Hansen og Emilie Olimstad 2-1 (19-21, 21-13, 15-13) over Anaya Evans og Katie Keefe.

Mandag vant Norge 2-0 over Kypros. Helland-Hansen og Olimstad vant 2-0 (21-19, 21-12) over Erika Nyström og Alexandra Gusarova, mens Steinsvåg og Berntsen vant 2-0 (21-10, 21-12) over Erika Zembyla og Maria Olga Siapini.

Onsdag spiller de norske mot Spania i kamp om en plass i sluttspillet i Latvia 13.-16. juni. Der er det en OL-billett i spill for vinnerlaget.

Norge deltar i en av fire kvalifiseringsturneringer for kvinner. Vinnerne og en av fire toere får plass i sluttspillet i Jurmala sammen med de sju direktekvalifiserte lagene.

I klassen for menn er Norge allerede kvalifisert for sluttspillet gjennom fjorårets prestasjoner.

Spania har tatt seg til finale gjennom 2-0-seier over England og Israel.

Om lagene vinner hver sin kamp, spilles det en avgjørende kamp i bare ett sett.