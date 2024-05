Chelsea bekrefter Pochettinos avgang tirsdag kveld.

– Jeg takker Chelseas eiergruppe og sportsdirektører for muligheten til å være en del av denne klubbens historie. Klubben er nå i god posisjon til å fortsette utviklingen i Premier League og i Europa i årene som kommer, skriver Pochettino.

Argentineren er den fjerde manageren som forlater Chelsea på to år. Tidligere har tyske Thomas Tuchel, Graham Potter og Frank Lampard alle blitt erklært uønsket.

Pochettino fortalte nylig at han ble invitert på middag av eier Todd Boehly sist fredag. Den argentinske manageren uttalte på en pressekonferanse at han tolket det som et godt tegn, men at fremtiden lå i hendene til eieren og styret.

Manageren skal samtidig ha bedt om større innflytelse over spillerlogistikken enn det han har hatt siden ankomsten i fjor. Pochettino hadde i utgangspunktet kontrakt til neste sommer.

EIER: Amerikanske Todd Boehly kjøpte Chelsea i 2022. Foto: David Cliff / AP / NTB

Amerikanske Boehly kjøpte Chelsea i mai 2022. Siden den gang har klubben brukt over 11 milliarder kroner på spillerkjøp.

I årets nylig avsluttede Premier League-sesong ble blåtrøyene nummer seks. Det skal ikke ha vært godt nok for Boehly.

– Jeg mener det er feil og utrolig rart. Den klubben er nødt til å la ting få virke over tid, ikke bare skifte retning, sier Viaplay-ekspert Lars Tjærnås til VG.

Etter en svak start på sesongen avsluttet Chelsea med bare ett tap på de 15 siste matchene. Ni av kampene i samme periode ble vunnet.

– Det Pochettino og laget har gjort siste tiden har styrket troen på at han ville fått det til. Jeg tror de gjør noe veldig dumt nå, sier Tjærnås.

Pochettino løftet laget fra 12. plassen året før han kom til 6. plass i det som ble hans eneste sesong.

RART: Det sier Lars Tjærnås om Chelseas avgjørelse om å kvitte seg med Mauricio Pochettino. Her på Old Trafford på jobb for Viaplay med Jan Åge Fjørtoft. Foto: Terje Pedersen / NTB

Argentinerens siste kamp ble 2–1-seieren mot Bournemouth i siste serierunde 19. mai.

– Vi ønsker å uttrykke vår takknemlighet til Mauricio for han tjeneste denne sesongen. Han vil bli godt tatt imot på Stamford Bridge når som helst, skriver sportsdirektørene Laurence Stewart og Paul Winstanley.

En gjennomgang av The Athletic forteller at Pochettino ledet Chelsea til klubbens tredje mestscorende sesong med 77 nettkjenninger. Samtidig har londonerne aldri sluppet inn flere mål (63).