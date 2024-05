Kristin Venn satte inn den avgjørende scoringen i åpent mål. Det gjorde hun med litt over 30 sekunder igjen på klokka.

Storhamar scoret semifinalens første og siste mål i østerrikske Graz. Mellom dem var de aldri i ledelsen.

Søndag spiller Hamar-laget finale mot rumenske Gloria Bistrita.

Et straffekast og en utvisning imot bidro til at Neptunes Nantes mistet overtaket på tampen. Det franske laget tok pause på 16-12.

Scoringstørke

Etter hvilen viste Storhamar god angrepsvilje. Flere ganger var de kun to mål bak, og mot slutten var det kun én scoring som skilte. Det bød på et drama Storhamar taklet best.

I en lang periode slet begge lag med måltørke. Ane Cecilie Høgseth brøt den for Storhamar etter vel fem minutter.

Anniken Obaidli ble Storhamars toppscorer med ni fulltreffere.

Den norske duoen Helene Fauske og Mari Finstad Bergum var en del av Nantes-troppen lørdag.

Kan bli historisk

I mars vant Storhamar begge kvartfinalekampene mot tyske Thüringen. Sammenlagt ble det 72-61. I puljespillet tok Kenneth Gabrielsens lag fem seirer på seks forsøk.

Sola forsvant ut av turneringen etter kvartfinaletapet for Dunarea Braila fra Romania.

Inntil i år hadde ikke Norge hatt en finalist i europaligaen siden Vipers Kristiansand var det i 2018. Da ble det norsk tap over to finalekamper. Før det var Tertnes i 2000-finalen.

Ingen norske lag har vunnet den nest gjeveste europacupen.