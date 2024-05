Engelske aviser avslører søndag at Will Ferrell følger i fotsporene til sin Hollywood-kollega Ryan Reynolds, som kjøpte Wrexham sammen med Rob McElhenney i 2020.

Hvor stor aksjepost Ferrell har kjøpt, er uklart. The Sun skriver at han har sikret seg en «stor aksjepost», mens BBC hevder at det er en mindre investering. Eier av Leeds er 49ers Enterprise.

Leeds United vil ikke bekrefte opplysningene.

Husker du denne situasjonen som fikk Leeds-supporter Kjetil Rekdal til å heve stemmen:

Will Ferrell er medeier i Major League Soccer-klubben Los Angeles FC og avslørte at han er stor fan av engelsk fotball da han så Manchester City slå Aston Villa sist sesong.

Han har tidligere vært på flere Chelsea-kamper.

Leeds mislyktes i å rykke direkte opp i Premier League, men har fortsatt muligheten via playoff.

Skuespilleren glir inn i rekken av kjente personer som har investert i den tradisjonsrike Yorkshire-klubben:

Russell Crowe - kjent skuespiller.

Michael Phelps - tidenes svømmer.

Jordan Spieth - en av verdens beste golfspillere.

Justin Thomas - også en av verdens beste golfspillere.

Will Ferrell har bånd til Europa blant annet gjennom sin svenske kone, Viveca Paulin, som kommer fra Askim ved Göteborg. De ble kjent gjennom et intervju gjennom Hollywood Foreign Press Association.

På en NHL-kamp mellom Edmonton Oilers og Los Angeles Kings nylig var Ferrell ikledd AIK-drakt.

Husker du denne? Haaland-tabbe mot Leeds: