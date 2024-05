Dahlums kontrakt med Vipers utløper i sommer. Hun kom til Vipers fra Våg Håndball i 2020 og har vært med på voldsomme fremganger de siste sesongene.

Inneværende sesong ble kort for bakspilleren som allerede i tredje serierunde røk korsbåndet. Hun har siden gjennomgått en lang opptrening.

– Jeg har hatt fire veldig fine år i Vipers, og jeg er kjempetakknemlig for den tiden jeg har hatt sammen med jentene, alle som jobber i og rundt klubben, alle de frivillige og alle supportere våre. Dette føles ikke som et farvel, men heller som et på gjensyn, sier Dahlum til nettsidene til Kristiansand-klubben.

Sønderjyske bekrefter på sin side at Dahlum er klar for klubben fra neste sesong. Hun har signert en toårsavtale.

– Karine er en superspennende spiller som jeg har fulgt veldig tett i flere år. Hun har et veldig godt øye for lagkameratene, er en god skytter på distanse, og hun er også god i sitt eget spill og defensivt, sier sportssjef og hovedtrener Peter Nielsen.

– Jeg ser fram til å bli en del av Sønderjyske. Klubben har vist god utvikling de siste årene, og jeg ønsker å bidra til at klubben tar enda et steg videre, sier Dahlum.