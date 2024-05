Sky Sports og The Guardian er to av flere medier som har kilder på at det går mot en ansettelse av Maresca på Stamford Bridge.

Maresca erstatter i så fall argentinske Mauricio Pochettino, som nylig var ferdig i Chelsea.

Maresca har hatt stor suksess som manager i Leicester denne sesongen. Italieneren har ledet klubben opp i Premier League igjen.

44-åringen kom til Leicester i fjor sommer. Han skrev i 2023 en treårskontrakt, men nå skal Chelsea være villig til å kjøpe ham ut av denne.

Pochettino og Chelsea ble enige om å skille veier kort tid etter sesongslutt. Chelsea-ledelsen ser ikke ut til å bruke lang tid på å finne hans erstatter.

Maresca har fra før vært assistenttrener i Sevilla, West Ham og Manchester City før han tok over Leicester.