Svensson spilte hele kampen som høyreback for Istanbul-klubben og pådro seg et gult kort. Laget kom tidlig under da Paul Onuachu scoret i det 13. minutt, men Rachid Ghezzal utlignet på straffespark på overtid i første omgang.

Salih Ucan sendte Besiktas i 2-1-ledelse i det 54. minutt, men i nest siste ordinære minutt utlignet innbytter Nicolas Pépé for Trabzonspor.

Det gikk mot ekstraomganger, men Al-Musrati ble matchvinner i fjerde overtidsminutt. Dramaet var ikke over med det, og ni minutter på overtid fikk Besiktas-trener Serdar Topraktepe rødt kort.