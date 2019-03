Lagerbäcks problem før storkampene: - Det er på ingen måte ideelt

ULLEVAAL STADION: Svensken tok med seg assistenttrener Per Joar Hansen og pressekorpset inn i hjemmegarderoben på Ullevaal da han presenterte troppen som skal kjempe om poeng mot Spania og Sverige om knappe to uker.

Det var her Lagerbäck ble presentert som norsk landslagssjef for litt over to år siden. Nå står han foran kvalifiseringen som på mange måter er hovedmålet med jobben. Han skal ta Norge til EM i 2020.

Inngangen til de første kampene, mot gruppens to største favoritter, kunne vært bedre. En rekke sentrale spillere sliter med lite eller ingen spilletid i sine klubber. Det har fått sine konsekvenser.

– Jeg har gjort noe jeg nesten aldri gjør. På grunn av spilletiden har jeg tatt ut syv midtbanespillere og fem spisser, sa svensken da han presenterte troppen.

Normalt er fordelingen 8–4.

Fakta: Norges tropp Målvakter: Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin), Sten Grytebust (OB), Per Kristian Bråtveit (Djurgården). Utespillere: Haitam Aleesami (Palermo), Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Kristoffer Ajer (Celtic), Birger Meling (Rosenborg), Even Hovland (Rosenborg), Håvard Nordtveit (Fulham), Sigurd Rosted (Gent), Jonas Svensson (Alkmaar), Martin Ødegaard (Vitesse), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Mats Møller Dæhli (St. Pauli), Markus Henriksen (Hull), Stefan Johansen (West Bromwich), Martin Linnes (Galatasaray), Ole Kristian Selnæs (Shenzhen), Tarik Elyounoussi (AIK), Bjørn Maars Johnsen (Alkmaar), Joshua King (Bournemouth), Ola Kamara (Los Angeles Galaxy), Alexander Sørloth (Gent).

Mange spiller lite

Her er noen av utfordringene Lagerbäck må forholde seg til:

Ola Kamara flyttet nylig fra USA til Kina. Han har ikke spilt klubbkamper siden forrige landslagssamling.

Bjørn Maars Johnsen har én kamp fra start siden nyttår.

Mohamed Elyounoussi startet sin siste ligakamp 30. desember.

Alexander Sørloth byttet nylig klubb da han ble lånt ut til Gent. Der har han så langt fire mål på 10 kamper.

På midtbanen er Sander Berge uaktuell med skade, mens Iver Fossum ble forbigått på grunn av lite spilletid.

Midtstopper Tore Reginiussen sa selv at han ikke var klar for å kjempe om spilletid. Han har slitt med sykdom i sesongoppkjøringen til Rosenborg.

Assistenttrener Hansen sier at det er et engangstilfelle med fem spisser.

– Flere av dem har spilt lite. Det kan plutselig være at vi trenger alle fem i kampene, enten vi må jage mål eller skal prøve å endre kampbildet, sier han.

Elyounoussi har vært en av Lagerbäcks viktigste spillere. Nå spiller han nesten ingenting.

– Det er på ingen måte ideelt. Mangel på spilletid er alltid negativt. Treningene blir viktige for å bedømme formen hans, sier svensken.

Hansen håper at mangelen på spilletid ikke skal bli for utslagsgivende.

– De kjenner rollene godt og hvordan vi skal spille. De vet hvordan vi ønsker å ha det på og utenfor banen, sier han.