Fikk sparken i Fulham i forrige uke. Nå har Claudio Ranieri fått seg ny jobb

Claudio Ranieri trengte ikke vente lenge på en ny trenerjobb etter Fulham-sparkingen. Fredag ble han hentet tilbake til Roma på en kontrakt ut sesongen.

67-åringen er dermed klar for sin andre periode i Serie A-klubben. Han trente Roma mellom september 2009 og februar 2011. Med John Arne Riise på laget var han svært nær å gjøre hovedstadslaget til seriemester i 2010.

– Jeg er glad for å komme hjem igjen. Når Roma ringer, er det umulig å si nei, sier Ranieri til klubbens nettsted.

Ranieri er en skikkelig trenernomade. Han har vært innom en rekke klubber, men den sensasjonelle Premier League-tittelen med Leicester vil for alltid være høydepunktet i italienerens karriere. Forrige uke fikk han fyken i Fulham etter bare fire måneder i managerstolen.

Ydmyket

I Roma tar Ranieri over etter Eusebio Di Francesco, som torsdag fikk sparken etter mesterligaexiten for Porto i åttedelsfinalen. Nedturen kom på toppen av flere ydmykende tap den siste tiden.

Forrige helg ble det et ydmykende 0-3-tap mot byrival Lazio. Ydmykende var også 1-7-tapet mot Fiorentina i den italienske cupen i slutten av januar.

Roma henger fortsatt med i kampen om å bli blant Serie As fire beste lag. Laget er nummer fem på tabellen og har kun tre poeng opp til firer Inter på den siste plassen som gir mesterligaspill neste sesong.

Rydder opp

Fredag ble det også kjent at Monchi er ferdig som Romas sportsdirektør. Spanjolen ble hentet til klubben i 2017.

Andrew Medichini / AP / NTB scanpix

– Jeg vil takke klubbpresident James Pallotta, ledelsen, støtteapparatet, spillerne og fansen for støtten under min tid i klubben. Jeg ønsker Roma all suksess i framtiden, sier Monchi.

Før oppholdet i Roma var han sportsdirektør i Sevilla i hele 17 år. Monchi har en stund blitt koblet til Arsenal, som har Unai Emery som hovedtrener. Emery tok Sevilla til tre strake europaligatitler mellom 2014 og 2017.