Totalkollaps av Thingnes Bø: - Hvordan kunne dette skje?

– Jeg går jevnt og hardt hele løpet. Det er dumt å gi bort VM-tittelen på det der. Det var veldig bra før den siste serien, sier Thingnes Bø til NRK om skuffelsen.

Han visste han hadde rundt minuttet å gå på. Gullgutten fra Stryn lå godt an før sisteskytingen i søndagens 12,5 kilometer jaktstart i Østersund.

Etter gull på mixed stafett og sprint, skulle Thingnes Bø fortsette ferden mot tidenes gullregn i skiskytter-VM.

Så kom 25-åringen inn på standplass for siste gang i helga. Og bommet. Og bommet. Og bommet.

– Helt utenkelig!

– Jeg var redd for å stoppe opp, redd for at tankene skulle komme. Jeg er i en dårlig periode og skyter ikke på samme måte som tidligere i vinter, sier Thingnes Bø, som har slitt med skytingen i forkant av VM.

Samtidig kom ukrainske Dmitro Pidrutsjnij, som dunket ned alle blinkene og forsvant forbi Thingnes Bø, som bare var halvveis i strafferundene sine.

– Hvordan kunne det skje, det var helt utenkelig! utbrøt NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

– En av de største overraskelsene på lenge, lenge, supplerte han mens Thingnes Bø gikk inn til sølv, åtte sekunder bak sensasjonen fra Ukraina.

Mannen som tok karrierens første seier - attpåtil i et VM.

Konkurrentene bommet

Det så ut som det lille som var igjen av spenning var borte allerede på første skyting på den 12,5 kilometer lange jaktstarten i Sverige. Gullgrossisten gikk ut 14 sekunder foran Alexandr Leginov, tett etterfulgt av Quentin Fillon Maillet, Dmitro Pidrutsjnij, Simon Desthieux og Martin Fourcade.

Bom i dag, hyllest i går. Lagkameratene hyller verdensmesteren: - Tidenes mest fortjente gull

Mens Thingnes Bø skjøt fullt hus, bommet Leginov, Fillon Maillet og Desthieux henholdsvis én, to og tre ganger.

Og selv om konkurrentene skjøt feilfritt på andre liggende, mens Thingnes Bø bommet, økte forspranget fra halvminuttet til 45 sekunder i sporet.

Mistet bronsen

Konkurrentene hadde ikke sjanse til å holde følge med gullgutten fra Stryn. All spenning var i realiteten knyttet til om storebror Tarjei kunne bli med opp på pallen.

Etter tredje skyting lå han på tredjeplass, sekundet bak Pidruchnyi. Begge 48 sekunder bak Johannes Thingnes Bø, til tross for en bom på tredjeskytingen.

Så startet dramaet på siste skyting. Og gullet glapp. Mens Fillon Maillet stjal tredjeplassen foran Tarjei Bø.

– Det var utrolig dårlig skyting, sa NRK-ekspert Ola Lunde.

Tre bom på de siste fire skuddene ødela for gullet. To bom ville vært greit.