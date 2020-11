Toppfotballen har ikke smittet noen. Fotballens smittearbeid har vært en gedigen suksess.

Det finnes ingen argumenter for å stenge ned mer fotball enn regjeringen alt har gjort.

Fredrik Haugen fikk påvist korona. Smitteveien er ukjent. Ennå er det ikke påvist et eneste tilfelle hvor toppfotballen har brakt smitte videre ut i samfunnet. Foto: Bjørn Erik Larsen

Med flere eliteserieklubber i karantene og et norsk C-landslag på tokt i Østerrike, kan det lett danne seg et inntrykk av at det rakner og at svette smittespredere i fotballdrakter reiser land og strand rundt og sprer virus.

Hvorfor i all verden skal vi leke fotball i en tid der verden ikke er slik vi kjenner den? Hvorfor skal toppfotballen fortsatt få et unntak fra restriksjoner vi alle lever under og plages av?

Svaret er ganske enkelt: Fordi norsk toppfotball er trygg.

I den intense jakten på skott som kan tettes og smitteveier som kan blokkeres, er det liten grunn til flere veisperringer innenfor fotballen. Smitteregimet som gjorde at fotballen fikk bli et pilotprosjekt støttet av Idrettsforbundet, har vist seg å være en gedigen suksess:

Det finnes ikke et eneste dokumentert tilfelle av at toppfotballen har spredt smitte. R-tallet er 0,0.

Daouda Bamba fikk korona, men er nå frisk. Det er ikke påvist at han smittet et eneste menneske utenfor fotballen. Foto: Ørjan Deisz

Viruset puster oss alle i nakken. Skoleklasser må hjem, arbeidsplasser tømmes, butikkene besøkes nesten kun av mennesker med morske blikk over medisinske munnbind. Da kan det være vanskelig å begripe at fem norske divisjoner fortsetter å duellere, heade, juble og kose seg.

Man skvetter jo bare man ser et håndtrykk i en tv-serie, liksom.

Men sannheten er at fotballens ekstremt strenge koronaregime har klart å senke osteklokken over sine spillere. Riktignok er ti mennesker blitt smittet i toppfotballen, hvorav tre fra Brann.

Men ingen utenfor osteklokken er så langt rammet.

Hvilket er både en bragd og et glimrende argument for å fortsette med å la fotballen rulle.

For mens fotballspillerne lever under et strengt regime med tilnærmet isolasjon og streng medisinsk oppfølging, kan man ikke pålegge spillernes familier et liknende opplegg. Mange av dem har barn og partnere som må få leve sine liv.

Heller ikke på de tomme tribunene bak Vegard Forren på dette bildet blir det spredt smitte i særlig grad. Fotballforbundet kjenner ikke til et eneste smittetilfelle fra norske fotballtribuner. Foto: Marit Hommedal

Spillere har da også blitt smittet. Alvorlig nok, men husk på at få er bedre rustet til å stå imot dette viruset enn unge og topptrente idrettsfolk. Det farlige er hvis de sprer viruset videre til dem som ikke har et like godt immunforsvar. Det har altså ikke skjedd – etter 780 fotballkamper og mange, mange tusen treninger med flere enn 2000 aktører.

Tribunene er fortsatt kun åpne for et fåtall entusiaster. Heller ikke her later det til at fotballen har bidratt til å føre smitte videre ut i samfunnet. Strenge avstandskrav og det enkle faktum at norsk fotball foregår utendørs, har gjort at ingen smittetilfeller fra tribunene er meldt inn til fotballforbundet.

Det er ikke noe bevis, men i det minste en indikasjon på at det også er trygt å gå på kamp i Norge.

Det synes likevel å være en viss slitasje i kommunikasjonen mellom fotballforbundet og norske myndigheter. Jeg har et klart inntrykk av at den mektige norske fotballobbyen etterhvert har tirret på seg sentrale aktører helt inn i regjeringen med det som blir oppfattet som et mas om hele tiden å lempe på restriksjoner og retningslinjer.

Men om den norske fotballindustrien ikke er en hjørnestein i den norske økonomien, er det å kunne interessere seg for og følge med på utøvelsen av norsk fotball tross alt en kjærkommen atspredelse og noe som oppleves som viktig i en deprimerende og vanskelig tid.

Når da denne aktiviteten viser seg å være nesten oppsiktsvekkende trygg for oss alle, er det strengt tatt ikke argumenter igjen for å ødelegge sesonginnspurten for norsk toppfotball.