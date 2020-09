Siste spurt før Paris?

Det kan faktisk være at dette er den siste spurtetappen før vi kommer til Paris. Både den 14. og den 19. etappen kan ende i en spurt, men den 14. etappen vil være vanskelig å kontrollere og det samme gjelder for så vidt den 19. etappen, som også er skvist inn mellom fjelletappene i den siste uka. Dermed er det gode sjanser for at det går inn brudd på begge de to etappene og dagens etappe kan altså være den eneste sjansen for ryttere som Caleb Ewan, Sam Bennett, Elia Viviani etc før vi kommer til Paris.