Supertrioen har blitt til «Fab Four»

Etter at Diogo Jota (23) gjorde hat-trick i 5-0 seieren over Atalanta har Liverpool-sjefen Jürgen Klopp fått et luksusproblem. Hans supertrio er blitt til «Fab Four».

Publisert: Nå nettopp

CHAMPIONS LEAGUE-JUBEL: Disse tre startet mot Atalanta; Sadio Mané (t.v.), Diogo Jota og Mohamed Salah. Foto: ALESSANDRO GAROFALO / X02242

«Fab Four» er et mye brukt navn på pop- og rock-gruppen fra Liverpool på 1960-tallet, «The Beatles».

For andre kan det være supertrioen + Philippe Coutinho - før han forsvant til Barcelona for nærmere tre år siden.

Liverpool hadde allerede en fryktet trio i Mohamed Salah (28), Roberto Firmino (29) og Sadio Mané (28). Nå blomstrer nykomlingen Diogo Jota, som har syv mål på åtte opptredener i Liverpool-drakten i Premier League og Champions League. Han kom fra Wolverhampton i slutten av september.

Jürgen Klopp har naturlig nok ikke avslørt noe om eller hvordan han kommer til å bruke Jota mot Manchester City søndag. Lokalavisen Liverpool Echos Sean Bradbury skisserer tre muligheter:

* Ha alle fire på banen fra start. Spille 4–2–3–1 som mot Sheffield United nylig. Det betyr i så fall Jota på høyresiden og Mané som vanlig på venstre, mens Firmino lå bak Salah.

* Firmino på benken - som mot Atalanta. Det fungerte i Champions League, og dessuten ble Jota tatt ut etter 65 minutter, slik at han bør ha ganske friske bein søndag.

* Jota som superreserve. Når Manchester Citys forsvarere begynner å møre i beina, kan Klopp sette inn portugiseren. – Det virker som om han klarer å lese kampen fra sidelinjen og levere når han blir satt innpå, skriver Bradbury - og viser til at det har skjedd både mot West Ham og Arsenal.

VG-tips: Manchester City-Liverpool

* Så uforutsigbar som Premier League har vært i høst er ikke dette den ultimate toppkampen som mange kanskje så for seg ved sesongstart.

* Liverpool holder i 2.plassen med 16 poeng - fem foran et midt på treet-Manchester City med en kamp mindre spilt. En eventuell Liverpool-triumf her vil skape et betydelig åttepoengs-gap.

* Men er det et lag som kan klare å spille ut Liverpool, så er det nettopp City. Ofte har vi fått inntrykk av at Liverpool ikke bryr seg nevneverdig med det så lenge de utnytter de overgangsmulighetene som dukker opp. Men på utebane har det ikke gått like så oppskriftsmessig som det gjorde i mesteparten av forrige sesong ettersom bare tre av ni siste ligakamper er vunnet (3-2-4).

* Det er fremdeles noen fravær Liverpool skal hanskes med. Van Dijk (f), Fabinho (f), Alcántara (mb) og Oxlade-Chamberlain (mb) er ute, men Matip (f) er trolig med.

* Vertene må unnvære Mendy (f), Fernando (mb) og Agüero (a), og de har ennå ikke vunnet to strake ligakamper. Dette er en åpen kamp, og vi mener hjemmeoddsen er noe lavere enn det var grunn til å håpe på. Til tross for det - det som kan bikke det til hjemmelagets fordel er at den regjerende ligamesteren kun har stengt buret i én av sine syv siste ligamatcher på bortebane.

Kampen ser du selvfølgelig på TV 2 Sport Premium.