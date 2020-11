Skjøt VIF mot Europa - slo tilbake mot Strømsgodset

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Vålerenga 0–2) Senhøsten har de siste sesongene vært lite spennende for Vålerenga. Etter søndagens seier i Drammen er nervene i positivt høyspenn for dem som er glad i hovedstadens fotballflaggskip.

Med Molde og Rosenborgs seire søndag karakteriserte Eurosport-ekspert Joachim Jonsson dette som en kamp Vålerenga «måtte vinne» for å ha håp i medaljestriden.

De klarte å reise seg etter skuffelsen med uavgjort hjemme mot Kristiansund sist uke.

Bak suverene Bodø/Glimt er dette status i Eliteserien:

2) Molde 46

3) Rosenborg 45

4) Vålerenga 42

Dette er uvant kost for hovedstadsklubben, som har en snittplassering på 7,5 på tabellen siden 2009. «Endelig» kan Vålerenga-fansen glede seg over en senhøst med noe å spille om.

Vinner Odd sin hengekamp mot Viking, får de samme poengsum som VIF.

Fordi NM er avlyst i 2020, får fjerde beste lag i Eliteserien spille europacupfotball neste år. Der har ikke VIF vært siden 2011.

Reiselystne VIF-supportere venter nok ekstra spent på en pandemivaksine dersom de skulle kvalifisere seg for spill internasjonalt i 2021-sesongen.

GÅR DET? Høyreback Christian Borchgrevink iakttar skuddet som gikk forbi Viljar Myhra og ga 2–0 til Vålerenga og tre poeng i potten mot Strømsgodset søndag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Strukturerte

Vindens kraftige kast over Marienlyst-matta var det mest spennende i åpningen av kampen. Selv om været forsatte å være surt, kom finspillet sakte, men sikkert til kampen.

Henrik Bjørdal gjorde 1–0 for Vålerenga, da han lurte på bakre stolpe etter et innlegg fra Vidar Örn Kjartansson, som Herolind Shala mislyktes i å styre - til hell for VIF. Bjørdal var sikker da muligheten bød seg, og midtbanespilleren som kom fra Belgiske Zulte Waregem i september, fortsetter å storspille for hovedstadsklubben.

Vålerenga la seg så levere og Strømgodset slet med å få opp balltempoet og intensiteten mot et strukturert VIF-lag. Fra kontringsspill skapte sistnevnte lags ving Aron Dønnum en stor sjanse, men Viljar Myhra gjorde en toppredning.

Moses Mawa kunne imidlertid utliknet før hvilen. Ham klemte til med venstrebeinet, men ballen gikk over både keeper Kristoffer Klaesson og målet.

JUBLET: Henrik Bjørdal satte inn 1–0 for Vålerenga. Hans tredje scoring for sesongen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Godset i trøbbel

Strømsgodset gjorde det de kunne for å ta tak i kampen etter hvilen. Med et intensivt press skapte de tidvis trøbbel for Vålerenga, men Oslo-laget maktet å holde Drammenserne unna de største sjansene.

I stedet kontret Vålerenga og Christian Borchgrevink var blitt med frem fra sin plass på høyreback satte inn 2–0 og punkterte kampen etter 76 minutter.

Sluttspurten fra Godset ble stoppet én gang av Kristoffer Klaesson og av nettveggen da Ingimundarson var nær redusering.

Drammenslaget sliter fælt på nedre halvdel. De har kun én seier på tre og en halv måned og er i ferd med å rote seg inn i en intens kamp mot nedrykk nok engang.

PS: Neste helg møter de «nabo» Mjøndalen til et viktig derby i bunnstriden.