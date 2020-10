Etterlengtet jubel: Fredrikstad rykket opp med 6–0-seier

Etterlengtet opprykk for storklubben.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Stian Stray Molde og resten av FFK rykket opp søndag. Her fra et cupmøte med Sarpsborg. Foto: Christoffer Andersen / NTB

En av norsk fotballs aristokrater, Fredrikstad, er klar for 1. divisjon igjen etter et tre år langt opphold på nivå 3 i norsk fotball.

Fredrikstad rykket ned til 2. divisjon i 2017, og til tross for storsatsing er det blitt tre sesonger på nivå tre.

Men søndag ble opprykket til 1. divisjon sikret med en knusende 6-0-seier over Brattvåg. Det utløste full jubel på Fredrikstad stadion.

Som følge av koronasituasjonen måtte turneringsformatet for 2. divisjon endres denne sesongen. Den sene oppstarten resulterte i at det kun er spilt enkel serie, og at kampen om opprykk avgjøres i form av seks ekstra serierunder der kun de sju beste lagene deltar.

Etter bare tre ekstrarunder er det klart at Fredrikstad rykker opp. Østfold-klubben har nemlig 14 poeng ned til Skeid på annenplass.

(©NTB)

Publisert: Publisert: 25. oktober 2020 16:02