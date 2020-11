Solskjær fikk svenskehjelp etter tap

(RB Leipzig-Paris Saint-Germain 2–1) Manchester Uniteds tap i Istanbul betyr trolig mindre for muligheten for gruppeseier etter at RB Leipzig vant 2–1 over Paris Saint-Germain.

SLAPP JUBELEN LØP: Emil Forsberg etter sin 2–1-scoring på straffe. Foto: ANNEGRET HILSE / X06848

Sist sesongs finalist manglet både Neymar og Kylian Mbappé, og med de to på laget hadde pariserne kanskje avgjort kampen før pause.

Paris Saint-Germain gikk i ledelsen da Moise Kean snappet ballen og spilte til Ángel Di María, som skjøt forbi Leipzig-keeper Péter Gulácsi, og samme Di María kunne ha økt til 2–0 da gjestene fikk straffe. Men samme Gulácsi – og tente et nytt håp for RB Leipzig.

Det franske laget hadde to mål annullert for offside, men begge avgjørelsene var riktige – og så rett før pause slo RB Leipzig tilbake. Christopher Nkunku scoret etter at Angeliño og Emil Forsberg hadde gjort forarbeidet.

Nkunku er oppvokst i Paris Saint-Germain. Han kom til klubben allerede som 13-åring og var der i nesten ti år.

Ti minutter var gått av 2. omgang da Presnel Kimpembe handset i kamp med Emil Forsberg. Dommeren blåste først ikke, men etter en VAR-sjekk fikk RB Leipzig sitt fortjente straffespark.

Svenske Forsberg skjøt selv. Keylor Navas gikk riktig vei, men skuddet var så bra at PSG-keeperen ikke klarte å redde.

20 minutter før slutt ble Paris Saint-Germain redusert til ti mann da Idrissa Gueye fikk sitt andre gule kort for kvelden. På overtid fikk også Presnel Kimpembe se gult kort nummer to.

Alexander Sørloth kom aldri på banen i denne kampen - til tross for fem bytter.

PS: Manchester United knuste RB Leipzig 5–0 da lagene møttes forrige uke.