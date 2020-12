Therese Johaug får ærespris: – Hun er ikke dømt for juks

Therese Johaug (32) er tildelt norsk idretts kanskje største anerkjennelse, Egebergs ærespris. Dommen mot henne er ingen hindring, sier komiteen.

ÆRESPRIS: Therese Johaug. Foto: LEHTIKUVA / X00718

– Hun er dømt for uaktsomhet, ikke forsett, det er en krystallklar forskjell, sier komité-leder Børre Rognlien i et intervju på NRK.

Johaug sier selv om en eventuell debatt som kommer:

– De som mener jeg ikke fortjener prisen, må få lov til å mene det. Jeg har bare gjort så godt jeg, og det er ikke jeg som har bestemt at jeg skal få prisen.

Kammerherre Egebergs Ærespris ble opprettet i 1919 av Ferdinand Julian Egeberg, og regnes som norsk idretts høyeste utmerkelse, som gis til utøvere som har markert seg i to eller flere forskjellige idretter. For Johaug handler det altså om langrenn og friidrett.

Blant kriteriene for å få prisen er å være «en god rollemodell for norsk idretts verdier».

– Jeg tror ikke siste ord er sagt. Jeg tror vi får en debatt. Det er ingen tvil om det sportslige, men det er grunn til å stille noen spørsmål, sier NRK-kommentator Jann Post på direkten.

– Komiteen har vurdert det at hun har vært utestengt som følge av brudd på dopingreglementet. Hvis hun hadde vært dømt for doping i betydning av å jukse seg til bedre prestasjoner, hadde hun ikke vært aktuell for prisen. Men Therese er verken tiltalt eller dømt for forsøk på juks. Hun er dømt for uaktsomhet. Komiteen mener at uaktsomhet ikke diskvalifiserer til kriteriet om «god rollemodell», sa Børre Rognlien ved utdelingen.

I tillegg til sine bravader i skiløypa, har Johaug de siste par årene markert seg med sterke løp. I 2020 løp hun 10.000 meter på 31.40,67 under Impossible Games på Bislett. Det er under VM-kravet.

Egebergs ærespris er de siste årene tildelt blant andre Birgit Skarstein, Odd-Bjørn Hjelmeset, Mariann Vestbøstad Marthinsen, Nils-Erik Ulseth og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.