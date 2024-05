Spanjolen har vunnet Grand Slam-turneringen hele 14 ganger. Selv om Nadal de siste årene har slitt stort med skader, er han full av håp før turneringsstart.

– Jeg skal gi mitt beste. Og hvis 100 prosent ikke er nok til å vinne en kamp, skal jeg akseptere det. Men jeg går ikke på banen uten tro på at jeg kan klare det. Hvis det er 0,01 prosent sjanse skal jeg fortsatt gi det et forsøk, uttalte Nadal sist uke.

Nyhetsbyrået AFP rapporterer at om lag 6000 personer var til stede på tribunene på hovedbanen under Nadals trening mandag.

– Vi må nyte den tiden han har igjen på banen. Trolig vil ikke noe slikt skje igjen, sier Nadal-trener Carlos Moya.

– Personlig pleier jeg aldri å være på tribunen før han kommer eller når han går av, men i år skal jeg gjøre et unntak for å få med meg all kjærligheten han får fra tilskuerne, fortsetter Moya.

Nadal tok sin hittil siste tittel da han slo Casper Ruud i Roland-Garros-finalen i 2022. I fjor ble Novak Djokovic mester, også det med finaleseier over Ruud.