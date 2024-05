Voldsomme nedbørsmengder har rammet Veneto-regionen i Italia hardt den siste tiden. Byene Padova og Vicenza har vært ekstra hardt berørt.

Det kan de prøvede arrangørene av Giro d'Italia måtte forholde seg til i dagene som kommer. Lørdagens nest siste etappe skal etter planen gå fra Alpago til Bassano del Grappa – nettopp i området som er rammet av flom.

Sykkelmediet Wielerflits skriver at elver rundt Vicenza, Padova og Bassano del Grappa er fullstendig oversvømmet. Padova er for øvrig målby på den 18. Giro-etappen allerede torsdag.

Bilder som sirkulerer i sosiale medier viser oversvømte gater i flere landsbyer i det aktuelle området.

Fikk kritikk

Giro-arrangøren har inntil videre ikke uttalt seg om flomsituasjonen.

Tirsdag fikk rittleder Mauro Vegni og hans stab mye kritikk for håndteringen av den 16. etappen. Det oppsto kaotiske tilstander etter at utøverne i fellesskap krevde at traseen måtte endres som følge av ekstremvær.

Snøet lavet ned allerede i startområdet i Livigno, og i tillegg kom det rapporter om nedbør og temperaturer ned mot frysepunktet i Umbrail-passet rytterne var forespeilet å skulle ta seg over.

– Dette ville aldri ha skjedd i 99 prosent av tilsvarende situasjoner. Det er en skam at slikt skjer i 2024, og at vi fortsatt har dinosaurer som virkelig ikke ser den menneskelige siden av ting, sa den australske sykkelstjernen Ben O'Connor til Eurosport mens kaoset rådet.

Etter forhandlinger mellom de involverte aktørene kom til slutt avklaringen alle ventet på. Starten på etappen ble flyttet til etter Umbrail-passet.

Mye værtrøbbel

Ifølge Adam Hansen , leder for rytternes interesseforening, ble Umbrail-passet stengt av lokale myndigheter i løpet av dagen. Dermed kunne Giroen uansett ikke ha benyttet strekningen.

Værgudene har heller ikke tidligere denne sesongen vært nådige med sykkelstjernene. Under klassikeren Fleche Wallonne ble flere av feltets store profiler nedkjølte og måtte bryte som følge av snøvær og kulde.

Tobias Foss (Ineos) og Vegard Stake Laengen (UAE) er de to gjenværende nordmennene i Giro d'Italia. Torstein Træen brøt rittet med skade.

Slovenske Tadej Pogacar leder rittet suverent.