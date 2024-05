– Takk til politifolkene og mer generelt til alle agentene i departementet som sørger for sikkerheten for denne populære feiringen med bemerkelsesverdig profesjonalitet og engasjement, opplyste innenriksminister Gérald Darmanin på X.

Franske Cnews opplyser at det er snakk om en mann i 20-årene, og at han ble pågrepet tirsdag. Etterforskere skal ha fattet mistanke etter at den pågrepne skrev et Facebook-innlegg hvor han refererte til massedrapsmannen Elliot Rodger.

Rodger drepte seks mennesker og skadet 13 for nøyaktig ti år siden: 23. mai 2014.

Den delen av fakkelstafetten som går i Bordeaux, startet torsdag morgen og avsluttes i kveld.

OL arrangeres i Paris fra 26. juli til 11. august.