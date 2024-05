Varmen slår mot oss. Etter noen minutter begynner svetten å piple over pannen.

Mens det røyner på for Aftenpostens utsendte, begynner Norges sandvolleyball-landslag å sykle og løpe.

To ganger i uken kommer de hit, til Olympiatoppens varmerom, for å trene.

Den badstuaktige heten gjør øktene mye hardere. Men det ligger en nøye plan bak. Og den kan bli gull verdt i OL.

Derfor bruker de varmerom

Hiphop-musikken dundrer fra høyttaleranlegget. Landslagssjef Bendik Huus går inn i naborommet og skrur temperaturen opp – til 35 grader og 30 prosent luftfuktighet.

Så er økten i gang. Det tar ikke lang tid før svetten glinser på armene til Norges OL-håp.

Forholdene er alt annet enn ideelle for å prestere sitt ytterste. Så hvorfor bruker de varmerommet?

– For å bli bedre forberedt på det som møter oss, forklarer Sunniva Helland-Hansen til Aftenposten.

Det hele handler om akklimatisering. Temperaturen er nemlig stilt inn for å simulere været i Madrid, der OL-kvaliken spilles denne uken. Øktene er også nyttige forberedelser til en eventuell OL-deltagelse i Paris.

Her kan temperaturen i varmerommet kontrolleres. Foto: Charlotte Førde Skomsøy / Aftenposten

Fikk sjokk

Spillerne skravler og ler under økten. De sykler og løper i et behersket tempo.

Men her inne kjører de også intervalløkter med høy puls. Slik skal de bli vant til harde anstrengelser i varmen, noe sandvolleyballspillere må takle.

Emilie Olimstad (23) husker de første øktene i varmerommet som vanskelige.

– Man tror man kan løpe like fort, men så får du en smell. For meg var det et sjokk første gangen vi trente der, sier Olimstad.

Nå er de blitt flinkere til å styre belastningen, ifølge makker Sunniva Helland-Hansen (26).

– Tar du i for hardt de første fire minuttene, klarer du ikke fullføre økten, forklarer hun.

Sandvolleyball i Paris-OL Vis mer ↓ Har vært en offisiell olympisk sport siden 1996 I år spilles turneringen på Eiffel Tower Stadium i sentrum av Paris 24 lag pr. kjønn deltar. Hver nasjon kan stille med maks to lag pr. kjønn Som vertsnasjon fikk Frankrike automatiske plasser i herre- og kvinneturneringen Det er tre måter å kvalifisere seg: VM, verdensranking og kvalifiseringsturneringer Norges beste herrelag er kvalifisert gjennom ranking. Et til herrelag og det beste kvinnelaget kjemper fortsatt om OL-plass.

Stor fordel

Etter en halvtime i rommet, er laget ferdige. De tar frem håndkledene og tørker vekk svetten.

De norske spillerne er nå inne i en kritisk fase. Mandag starter kvalifiseringen til OL. Nåløyet er ekstremt trangt i kampen om å få spille OL-turneringen, som foregår rett foran Eiffeltårnet.

Kommer Olimstad og Helland-Hansen helt dit, skal hvert fall ikke varmen stoppe dem.

– Dersom dere kvalifiserer dere, vil dette varmerommet være en stor fordel?

– Absolutt, svarer Olimstad.

– Jeg tror det blir veldig varmt i Paris. Det begynner å bli stekende varmt i Europa. En del av sandvolleyball er å takle varmen og været, legger hun til.

PS1. Det norske landslaget begynner sin OL-kvalifisering mandag.

PS2. 2008-OL er sist gang norske kvinner var med i OL i sandvolleyball. På herresiden tok Christian Sørum og Anders Mol gull i 2021.