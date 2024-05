36-åringen mottar hele 218 millioner kroner i året for å spille i den rosa drakten.

Bare Toronto FC (335,8 millioner kroner i lønnsbudsjett), Chicago Fire (268,5 millioner), Nashville SC (228,9 millioner) og Inter Miami selv (446 millioner) har et høyere totalt lønnsbudsjett enn det Messi tjener.

Det er likevel bare det argentineren tjener i garantert grunnkompensasjon, og hans totale inntjening over et år medregnet bonusavtaler og sponsorer, sørger for at totalen er langt større.

Ifølge Forbes tjener han totalt 695 millioner kroner i lønn fra klubben og 749 millioner fra andre avtaler.

Messi er samtidig ikke den eneste spilleren Miami-klubben betaler store summer til. Sergio Busquets (93,8 millioner), Luis Suárez og Jordi Alba (16 millioner hver) står også for en stor andel av lønnsbudsjettet.

Torontos Lorenzo Insigne er ligaens nest best betalte spiller. Den tidligere Napoli-vingen tjener 164,7 millioner kroner årlig for å spille fotball i den canadiske storbyen.

Busquets er den tredje best betalte, mens Chicagos Xherdan Shaqiri er nummer fire med 87,2 millioner i lønn.

Også norske Jakob Glesnes, som spiller i Philadelphia Union, tjener gode penger på andre siden av dammen. 30-åringen mottar 12,2 millioner kroner i året, ifølge spillerforeningen i MLS.

Stian Gregersen tjener omtrent samme sum i Atlanta United. San Jose Earthquakes Amahl Pellegrino står på sin side oppført med 9,8 millioner kroner i årlig inntjening.