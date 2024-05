– Dere nordmenn pleier å synge at dere «kan kjøpe hele Sverige om vi vil». Men Fotball-Sverige kan dere faktisk ikke kjøpe!

Petter Wennblom smiler i sitt lange skjegg. Han er supporterleder for IFK Göteborgs supporterklubb Änglarna og har vært en av frontfigurene for det som kalles en seier for svenske fotballfans.

Nå ser de svenske supporterne med frykt mot de norske VAR-tilstandene.

Petter Wennblom

– De som har vært for VAR i Sverige har mer vært sånn «kan vi ikke bare se an». Da har jo vi pekt på andre land, som Norge er et soleklart eksempel på, og sagt «er det dette vi vil ha?», sier Wennblom.

Allsvenskan som publikumsprodukt står sterkere enn på lenge. Det gjør den med et sterkt medlemsdemokrati som blant annet har sørget for at til og med de ivrigste VAR-tilhengerne har måtte gi seg.

Samtidig har den svenske ligaen rent sportslig falt på rankingen samtidig med supporternes kamp mot den moderne fotballen.

– Jeg er sikker på at det finnes veldig mange klubbledere, spillere og forbundspersoner i Sverige som er veldig for VAR. Det er også veldig lett å forstå hvorfor, men de våger ikke en gang å si det høyt. Reinfeldt holdt døren litt på gløtt og fikk utrolig mye kritikk, sier Aftonbladets Simon Bank til VG.

Simon Bank Sportskommentator i Aftonbladet

Fredrik Reinfeldt er tidligere statsminister i Sverige, nå fotballpresident.

Fra han var beskjeden tydelig så sent som i fjor sommer:

VAR er vår framtid

Ni måneder senere var ideen om videodømming skrinlagt.

Om jeg har regnet rett har 18 klubber sagt at de ikke vil innføre VAR. Det respekterer vi.

Hvordan vant supporterne kampen mot VAR? Det kom iallfall ikke uten en kraftig og lidenskapelig debatt.

– En veldig sterk, foreningsdemokratisk tradisjon, er svaret til Simon Bank.

Han sier den svenske medlemsmodellen fikk sin store test med 50+1-debatten i 2013. Svenske supportere vant kampen og fikk en følelse av at deres stemme ble hørt. De fikk følelsen av å kunne påvirke i alle saker.

På Gamla Ullevi denne kvelden kommer det ene politiske banneret etter det andre. Enten det handler om VAR, supporterkultur og motstanden de får fra politiet eller andre ting som går mot den moderne fotballen.

Supporterleder Wennblom kaller det en enorm stolthet.

– Jeg har forstått det slik at det ble tatt ganske raske avgjørelser i Norge. Slik kunne vi ikke gjøre det i Sverige, fordi vi har kunne sette oss imot og stille spørsmål om hvorfor, sier Wennblom.

Denne vinteren og våren har flere norske klubber kommet med årsmøtevedtak om å jobbe mot VAR, altså etter én sesong med videodømming allerede i bruk.

Da norsk fotball skulle stemme over om VAR skulle innføres, var det kun LSK som stemte imot av klubbene i Eliteserien. Ingen årsmøtevedtak talte imot. Videodømming gikk rett og slett ganske greit gjennom i norsk fotball for tre år siden.

– Vi sov i timen, innrømmer Ole Kristian Sandvik, talsperson i Norsk Supporterallianse.

Norske supportere hadde nettopp kjempet en kamp for boikott av Qatar-VM, noe som Sandvik mener gikk utover kraften i VAR-motstanden.

Dette mener supporterne:

1 / 3 – Det kjennes bra at det ikke er VAR i Sverige. Mye av fotballen er ikke svart eller hvitt. Om det ikke kan gjøre hundre prosent rett avgjørelser, så forstyrrer det bare.





Der innføringen av VAR i Sverige møtte en vegg fra start, har heller motstanden mot VAR i Norge økt i takt med bruken. Svenske supportere så tidlig at dette var noe som ville komme til å bli et tema i Sverige.

I Norge har VG-kommentator Leif Welhaven tatt til orde for at VAR-debatten er så polarisert, at ja-siden ikke våger å komme med sine motargumenter.

Aftonbladets kommentator tror det kan ligge noe i det.

– Det tror jeg absolutt, men det taler jo også negativt for ja-siden. At ikke den integriteten og styrken finnes. At ikke klubbledere eller spillere som vil ha VAR kan føre sin argumentasjon. Det tror jeg henger sammen med at man ikke har tenkt gjennom hele spørsmålet, sier Simon Bank.

1 / 2 Mattias Svahn og Camilla Olsson er begge for VAR, og mener det spesielt gagner de mindre klubbene. – Det blir mer rettferdig, synes jeg. Dommerne misser veldig mye, sier Olsson.



Så er spørsmålet: Har svenskene skjønt noe alle andre land ikke har? Er det i det store og hele en bra ting for svenskene at de er ensomme i det VAR-frie land?

– Jeg synes jo det. Men er det bra i det perspektivet at Sverige skal kunne bli så gode som mulig i fotball? Det tror jeg ikke, sier Simon Bank.

– Jeg tror vi kunne blitt bedre i fotball om vi ikke hadde hatt 50+1-regelen blant annet, men da spørs det også hva man mener er bedre fotball. Allsvenskan har det veldig, veldig bra. Det er lokalt forankret med fullsatte tribuner. Vår fotball har det veldig bra mens internasjonal fotball har det veldig dårlig, fortsetter Bank.

Erik Botheim – Jeg liker hvordan det spilles her. Du får mye flyt i spillet. Så får heller noen avgjørelser bli gale.

Wennblom støtter det.

– Det sier to ting: At fotballverden over tid har en utvikling som ikke alle fotballsupportere kjenner seg igjen i.

– Så sier det at det er gjort mye riktig i Sverige. De diskusjonene og de debattene går tilbake til at vi landet 50+1-regelen. Som betyr at det er medlemmene som eier klubbene og at det er utfra medlemmene dette diskuteres.

I maisolen i Gøteborg dukker det opp flere situasjoner som kunne vært VAR-mat. Pipekonserten mot dommer er sterk flere ganger, men Anti-VAR-flaggene vaier høyt på begge sider.

Lasse Berg Johnsen, Malmö-spiller – Jeg hadde VAR i Danmark og synes det har kommet for å bli. Så det er helt greit, men det må gjøres det som kan for å optimalisere det.

Svenske supportere går dog ikke inn i sommeren med hvilepuls. At svensk fotball skal fortsette å være VAR-fritt kreves kamp.

– Det er jo sjarmen med demokratiet. Man må hele tiden være på tærne. Supporterkulturen i Sverige er så variert at man kan gi uttrykk i form av bannere og sanger, men man har også begge bein i klubbdemokratiets saler og korridorer. Det er det viktig at vi fortsetter å ha, sier Wennblom.

Jens Haugland er nyansatt sjef i Norsk Toppfotball og sier de nå jobber for å utvikle VAR på oppdrag fra klubbene.

– Hvis våre eiere mener at vi ikke skal ha VAR så vil vi fronte det synet med tilhørende konsekvenser, sier Haugland.

Dermed er det grunn til å tro at VAR-kampen heller ikke er over i Norge.