Frustrert Kane etter poengtap: – Vi får panikk

(Tottenham – Fulham 1–1) Tottenham kunne klatre til medaljeplass, men kastet bort seieren mot nedrykkstruet, men imponerende Fulham.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Bare Bayern Münchens Robert Lewandowski (25) har flere målpoeng enn Harry Kane i de fem største ligaene denne sesongen.

Mot Fulham scoret stjernespissen sitt ellevte ligamål denne sesongen. Han har like mange målgivende pasninger, og har dermed vært involvert i 22 scoringer.

Kane sendte Tottenham i ledelsen midtveis i første omgang. Sergio Reguilons innlegg var praktfullt og spissen svarte med et presist hodestøt via stolpen og inn.

Scoringen var imidlertid ikke nok mot Fulham, som hevet seg etter pause og utlignet mot tampen av kampen.

– Vi hadde noen sjanser til å drepe kampen, men vi tok de ikke og ble straffet for det, sier Kane etter kampen.

Blant andre Son Heung-min hadde flere store sjanser til å øke Tottenhams ledelse.

– Vi må bli bedre når vi leder kamper. For øyeblikket får vi panikk. Vi må snu det raskt, for det har skjedd for mange ganger denne sesongen, avsluttet spissen.

José Mourinho og Scott Parker kjenner hverandre godt fra før. Under portugiserens periode som Chelsea-manager hadde han Parker som spiller i én sesong.

Midtbanespilleren avsluttet en fin spillerkarriere i Fulham, og har siden ledet London-klubben til Premier League som manager. Onsdag møtte han Mourinho igjen, denne gangen til managerduell.

Mourinho roste Parker som menneske og manager før kampen, men fakta er at klubben kjemper i nedrykksstriden. De hang likevel godt med gjennom kampen, og økte presset mot Tottenhams mål etter pause.

STORSCORER: Harry Kane sendte Tottenham i ledelsen, men etter pause svarte gjestene. Foto: SHAUN BOTTERILL / POOL

Tottenham hadde vunnet ti av de elleve siste kampene mot London-rivalen, men klarte ikke å innfri favorittstempelet denne gangen. For kvarteret før slutt ordnet Ivan Cavaleiro 1–1 og ett poeng hver.

Innbytter Ademola Lookman dro seg lekent fri på kanten og fant portugiseren i feltet. Der raget Cavaleiro høyest og stanget inn utligningen. Fulhams femte strake uavgjorte på rad i ligaen.

Like før pause fant Reguilon nettmaskene, men spanjolen ble korrekt avvinket for offside.

Les også Solskjær: – Ingen vil huske tabellen 12. januar

Først mandag formiddag fikk lagene beskjed om at onsdagens kamp skulle spilles. Tottenham skulle egentlig møte Aston Villa, men coronasmitte satte en stopper for kampen. Tottenham-Fulham har tidligere blitt utsatt av samme årsak, og når Mourinhos menn plutselig sto uten motstander onsdag, fant fotballforbundet ut at det var en fin anledning til å få spilt kampen mellom lagene.