Etter fem år som fast på laget er Acosta fjerdevalg. Dette sier han om fremtiden.

Ole Martin Kolskogen må hviles. Det åpner for mer spilletid for Bismar Acosta.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Som spiller ønsker man selvfølgelig å spille. Jeg forholder meg rolig til det, og venter på min mulighet, sier Bismar Acosta Foto: Tor Høvik

Brann Stadion: Bismar Acosta (33) har vært Brann-spiller i seks sesonger.

I de fem første av dem var han en svært sentral brikke. Sammen med Vito Wormgoor utgjorde han det enkelte kalte landets beste stopperpar, og var på banen i det aller fleste av Branns kamper.

I år har det vært annerledes.

Kåre Ingebrigtsen skryter av Acostas treningsarbeid. Foto: Tor Høvik

– Det har vært fem veldig fine år i Brann. At det har blitt mindre spilletid i år forholder jeg meg rolig og profesjonelt til, sier Acosta.

I de fem sesongene etter at han kom til klubben i 2015, har costaricaneren startet i snitt 25 seriekamper i året. Når årets sesong er 24 runder gammel, er det blitt med fire kamper fra start for 33-åringen.

– Som spiller ønsker man selvfølgelig å spille. Jeg forholder meg rolig til det, og venter på min mulighet, sier Acosta.

Han lar seg intervjue etter en søkkvåt Brann-trening ved hjelp av fysisk trener Manu Torres som tolk.

Slik svarer han om fremtiden

I år har Ole Martin Kolskogen, Vegard Forren og Jón Gudni Fjóluson vært foran Acosta i stopper-køen.

– Konkurranse er positivt for laget, og noe jeg liker. Det er selvfølgelig kjedelig at det har gått på bekostning av min spilletid akkurat nå. Jeg må bare jobbe hardt for at det skal snu, sier Acosta.

– Det er morsomt å følge ham. Han er et stort talent som må få ro til å utvikle seg, sier Acosta om Ole Martin Kolskogen. Foto: Christoffer Andersen, NTB scanpix

På våren i fjor tegnet Acosta en ny kontrakt med Brann. Den binder ham til klubben ut 2021.

– Jeg forholder meg til kontrakten og er rolig. Jeg gir 100 prosent på trening og kan ikke gjøre så mye mer enn det.

– Vurderer du muligheten for å bytte klubb?

– Nei, svarer Acosta.

Bismar Acosta er blant de aller mest erfarne spillerne på dagens Brann-lag. Han står oppført med 214 eliteseriekamper. Foto: Tor Høvik

Kolskogen skal hviles

De tre siste ukene har en skade holdt Acosta borte fra banen.

– Jeg føler meg bra, har fått trent godt og er forberedt på å spille. Når sjansen kommer, er jeg klar, sier Acosta.

Sist Bismar Acosta spilte kamp var mot Bodø/Glimt i slutten av september. Foto: Tor Høvik

Brann-trener Kåre Ingebrigtsen forklarer Ole Martin Kolskogens inntog i Brann som en grunn for at det har vært vanskeligere for Acosta å få spilletid i år.

– Midtstopper er kanskje den posisjonen vi har best dekning på. Det er en tøff konkurranse om å få spille der, sier Ingebrigtsen.

Han forklarer at belastningen på Ole Martin Kolskogen skal senkes, og at det derfor vil åpne seg flere muligheter for de andre midtstopperne.

Med Ole Martin Kolskogen ute, må Kåre Ingebrigtsen gå for mer rutinerte alternativer. Foto: Tor Høvik

– Det skyldes slitasje etter stor belastning for Ole Martin. Det har gått en stund litt over det vi håpet på, sier Ingebrigtsen.

Han trekker frem to alternativer han mener er gode.

– Både Vegard Forren og Bismar Acosta har trent bra og ser friske ut. Da har vi tre stoppere og muligheten til å la Kolskogen få hvile litt, sier treneren.

– Hva er Acostas rolle i Brann-laget?

– Han har ikke spilt så mye. Han var litt uheldig da han ble kastet inn i det mot Vålerenga uten å være 100 prosent klar for det. Etter det har han virkelig trent og er i god form.

– Han begynner å likne på den Acosta som ga juling til spillerne jeg hadde i Rosenborg, flirer Ingebrigtsen.

I tillegg til Bismar Acosta, Ole Martin Kolskogen, Vegard Forren og Jón Gudni Fjóluson, er utlånte Vegard Skeie og Jesper Löfgren midtstoppere under kontrakt med Brann. Forren og Fjóluson har kontrakter som utløper etter årets sesong.

Ingebrigtsen sier Brann må ha fire midtstoppere i stallen, og åpner for at stopperkabalen kommer til å se annerledes ut til neste år.

– Det er Rune (Soltvedt) som styrer med kontrakter. Vi får sette oss ned etter sesongen og finne ut hva som er best for hver enkelt. Jeg kan ikke love noen spilletid, sier han.