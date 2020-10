Frustrert Casper Ruud ut i første runde i Wien

En frustrert Casper Ruud kjempet lenge, men tapte til slutt i strake sett mot Jannik Sinner (19) i første runde av ATP 500-turneringen i Wien.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Casper Ruud røk for Jannik Sinner i første runde av ATP 500-turneringen i Wien. Foto: Michel Euler / AP / NTB

Kampen endte 7-6 (7-2), 6-3 til italieneren.

Dermed røk Ruud i sin første kamp for annen turnering på rad. For to uker siden tapte han overraskende 0-2 for tyske Yannick Hanfmann allerede i 2. runde av ATP 250-turneringen på Sardinia. Ruud var tredjeseedet i den turneringen, og kampen var derfor hans første.

Duellantene fulgte hverandre gjennom hele første sett onsdag, og ikke ett eneste game ble brutt.

På stillingen 3-3 i første sett hadde derimot Sinner tre muligheter til å bryte, men Ruud reddet seg inn og vant til slutt gamet.

Oppgitt nordmann

På stillingen 6-5 til Ruud fikk nordmannen sin første bruddball for dagen, men Sinner avverget den og tvang frem et tiebreak.

Her fikk Sinner overtaket etter en feil nordmann var tydelig skuffet over.

– Nei, Casper, hva gjør du der? kunne man høre Ruud si til seg selv.

Da var stillingen 3-2 til Sinner, som tok resten av poengene og dermed det første settet.

Tre strake

Tidlig i 2. sett så Sinner ut til å kunne kontrollere inn til seier. Han vant de tre første gamene, men Ruud slo hardt tilbake og vant tre strake game.

Derifra var det derimot italieneren som kjempet i havn alle gamene og sikret seg avansement i turneringen.

Sinner er nummer 43 på siste ATP-ranking, 16 plasser bak Ruud.

(©NTB)