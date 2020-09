Jakten er i gang: Haaland vil gjøre det ingen nordmenn har greid på tre tiår

Det forventes store ting når Erling Braut Haaland går løs på sin første hele Bundesliga-sesong.

Borussia Dortmund-fansen håper Erling Braut Haaland kan skyte klubben til et etterlengtet ligagull. Foto: Martin Meissner, Reuters

To serierunder. Så lenge førte Borussia Dortmund an i Bundesliga forrige sesong. Det var lenge før Erling Braut Haaland kom fra Salzburg i januar og scoret 13 mål på 15 kamper.

Landslagsspissens utrolige scoringsfrekvens gir håp om at han kan bli den første norske toppscoreren i Bundesliga siden Jørn Andersen fant nettet 18 ganger for Eintracht Frankfurt i 1989/90-sesongen.

Jørn Andersen ble toppscorer i Bundesliga i 1989/90-sesongen. Foto: Tor G. Stenersen

Særlig én faktor gir ekstra håp om at Haaland kan score enda flere mål enn Robert Lewandowski. Det viktigste Dortmund har gjort i sommer, er å beholde Jadon Sancho.

Engelskmannen, som er blitt koblet til Manchester United, noterte seg for 17 mål og 16 målgivende pasninger forrige sesong. Kun Lewandowski og Timo Werner var involvert i flere scoringer i Bundesliga.

– I angrep har Dortmund fort Europas yngste og kuleste rekke: Jude Bellingham, Erling Braut Haaland, Jadon Sancho og Giovanni Reyna. Det er så å si bare tenåringer hele gjengen, sier Bundesliga-tilhenger Asbjørn Slettemark.

Han er sammen med Viasport-kommentator Eivind Bisgaard Sundet en av opphavsmennene bak podkasten Dritte Halbzeit om tysk fotball. Begge to tror og håper på en spennende kamp om serietittelen. Bayern München har vunnet den hvert år siden Dortmund-triumfen i 2012.

– Når alle de offensive spillerne er skadefrie, er Dortmund et av verdens mest spennende lag. De har ikke mistet Sancho slik alle trodde kom til å skje, så nå ser de bedre og sterkere ut enn forrige sesong. De kan absolutt utfordre Bayern, sier Sundet.

Jadon Sancho og Erling Braut Haaland er en fryktinngytende angrepsduo. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Får det tøffere

Han mener det er et naturlig mål for Haaland å sikte seg inn på toppscorertittelen. Bayerns superspiss Robert Lewandowski har vunnet den tre år på rad og vært Bundesligas målfarligste spiller i fem av de siste syv sesongene.

– Vi må huske på at Haaland er veldig ung, og han har egentlig bare ett år på toppnivå i fotballen. Jeg tror det vil variere litt, men han overrasket meg veldig med sitt første halvår i Bundesliga. Han er en fyr jeg ikke tør å undervurdere, påpeker Sundet og fortsetter:

– Haaland får en tøffere sesong nå som forsvarsspillerne kjenner kvalitetene hans bedre. Samtidig vil det være rart å tenke seg at han ikke vil komme til de samme sjansene som forrige sesong. Han er flink til å plassere seg og gjøre de riktige bevegelsene inne i feltet. Slikt er vanskelig å forsvare seg mot.

Smilene satt løst da Erling Braut Haaland og resten Borussia Dortmunds stjernegalleri starten den nye sesongen med 5–0-seier i den tyske cupen. Foto: Thilo Schmuelgen, Reuters / NTB

Tidligere i uken vant Borussia Dortmund 5–0 over Duisburg i cupen. Haaland kom ikke på scoringslisten, men jærbuen viste på landslaget nylig at formen er god. På to kamper gjorde han sine tre første A-lagsmål for Norge.

– Han er et utrolig talent. En utrolig god spiller. Han har fysikk, fart, viljen til å bli god. Og han er allerede god, selv om han bare er 20 år, sier tidligere storscorer Jørn Andersen til NTB.

– Fra mitt syn som gammel spiss selv, er det imponerende hvordan han alltid setter seg i gode posisjoner foran mål. Han vil hele tiden ha ballen og hele tiden score mål, legger han til.

Endelig lært?

Slettemark har i sitt tabelltips satt Borussia Dortmund øverst. Han innrømmer at det er spenstig.

– Du kan si det er en blanding av tabelltips og tabellhåp. Innerst inne er det ingen som følger Bundesliga, og fotball generelt, som ikke tror Bayern München kommer til å vinne. Det laget har vist få svakheter det siste året.

Og det var heller ikke tegn til rusk hos Bayern i serieåpningen fredag kveld. Da kjørte Champions League-mesteren fullstendig over Schalke og vant 8–0.

Bayerns målkonge Robert Lewandowski (t.v.) åpnet fredag scoringskontoen umiddelbart i jakten på nok en toppscorertittel. Foto: Matthias Schrader, AP / NTB

Men stallen til sørtyskerne er ikke like solid som forrige sesong. Thiago er solgt til Liverpool, mens lånespillerne Ivan Perisic og Philippe Coutinho er tilbake i henholdsvis Inter og Barcelona.

– Bayern har noen utfordringer. Det skal ikke så mange skader til før de er et svakere lag. Og de er veldig avhengig av Lewandowski som målgarantist. Skjer det noe med ham, kan det skje ting. Men de har et kollektiv som sitter svært dypt, og den forsvinner ikke selv om du har mistet en del spillere, sier Slettemark.

Han er spent på å se om Borussia Dortmund endelig er kvitt problemene som har hemmet laget i flere år.

– Dortmund har en idiotisk evne til å miste konsentrasjonen, la kamper glippe og gå på unødvendige smeller. I fjor lå de for eksempel under 0–3 mot bunnlaget Paderborn til pause, og til slutt greide de så vidt 3–3. Dette må de få gjort noe med om Dortmund skal konkurrere med Bayern helt inn.

Lørdag serieåpner Haaland og co. hjemme mot Borussia Mönchengladbach.