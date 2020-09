Trenerens valg overrasket det norske talentet

Jørgen Strand Larsen (20) markerte seg med målgivende i Groningen-debuten. Han mener han har lært av utenlandsoppholdet i Milan som 17-åring.

Jørgen Strand Larsen har tatt fatt på sitt andre utenlandsopphold. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån Norway

Søndag ettermiddag, bare fire dager etter at overgangen fra Sarpsborg 08 til FC Groningen ble bekreftet, spilte Jørgen Strand Larsen hele kampen da de grønne og hvite serieåpnet hjemme mot PSV Eindhoven.

– Det ble jeg positivt overrasket over. Jeg hadde forventet at jeg skulle komme inn fra benken eller at jeg ville bli tatt av litt tidlig dersom jeg startet. At jeg fikk spille 90 minutter viser at de har tillit til meg, sier Strand Larsen til Aftenposten.

I det stadionuret på Euroborg tikket mot 53 spilte minutter, demonstrerte han hvorfor han var ønsket i Nederland. I duell med Jorrit Hendrix fikk han foten først på et utspill fra PSV-keeper Yvon Mvogo. Ballen landet hos Groningens Tomas Suslov, som utlignet for hjemmelaget.

– Det var selvfølgelig gøy å få en målgivende. Det var ikke verdens fineste, men til syvende og sist står navnet mitt på papiret.

Fakta Jørgen Strand Larsen Født: 6. februar 2000 (20 år). Klubb: Groningen. Tidligere klubber: Kvik Halden, Sarpsborg, Milan. Aktuell: Leverte en målgivende pasning i debuten for Groningen.

Legende måtte ut med skade

Et skår i gleden for både Groningen og Strand Larsen, foruten det faktum at oppgjøret mot laget fra havnebyen Rotterdam endte med 1–3-tap, var det at Arjen Robben måtte gå av med skade i Groningen-comebacket. 28 minutter var spilt da nederlenderen tuslet av banen.

– Det er et stort tap for laget, for som jeg og alle andre vet, så er han så jævla god, sier Strand Larsen om Robben.

Den nederlandske veteranen startet det som skulle bli en svært stjernespekket karriere i nettopp Groningen. Etter opphold i klubber som Chelsea, Real Madrid og Bayern München, la han opp i 2019. Denne sesongen skal han altså fore en nordmann på topp.

– Jeg tror det var snakk om en kjenning, ikke en alvorlig skade, så jeg tror han er tilbake i løpet av ganske kort tid, spår Strand Larsen.

Arjen Robben måtte tusle i garderoben en knapp halvtime ut i Groningen-comebacket. Foto: Pro Shots / Bildbyrån

– En klubb med gode holdninger

Selv om det fortsatt er under en uke siden Strand Larsen signerte for Groningen, skryter han allerede av klubben. Klubben fra byen med samme navn er en klubb med gode holdninger og et fint sted å utvikle seg som fotballspiller, mener han.

– Det går på profesjonaliteten jeg er blitt møtt med. Det går på hvor mye de legger i deg som person og fotballspiller, og planen de har for meg. Den virker prikkfri, sier han.

Når man blir møtt på den måten av en klubb, får man et enda sterkere ønske om å gi noe tilbake, forklarer angrepsspilleren som måler 193 centimeter på strømpelesten.

Groningen er ikke Strand Larsens første klubb i utlandet. I 2017, to år etter at han kom til Sarpsborg 08 fra Kvik Halden, ble han lånt ut til den italienske storklubben Milan. 20-åringen mener han lærte mye av et utenlandsopphold så tidlig i karrieren.

– I løpet av de neste ukene kommer det helt sikkert situasjoner hvor jeg blir nødt til å ta et valg, hvor jeg kommer til å ta et annet valg enn jeg gjorde da, basert på erfaringene jeg har gjort meg, forteller han.

Drømmer om en enda større liga

Strand Larsen er ikke den første nordmannen som ikler seg den grønne og hvite Groningen-drakten. Klubben som endte på 9.-plass i Æresdivisjonen forrige sesong, har tidligere hatt blant andre Erik Nevland og Alexander Sørloth i stallen.

Alexander Sørloth (t.v.) hadde et kort opphold i Groningen fra 2016 til 2017. Foto: Ronald Bonestroo / Bildbyrån

På kort sikt er ambisjonene til Strand Larsen, som har spilt en rekke kamper på aldersbestemte landslag, å ta tre poeng og score for første gang for sin nye klubb. På lengre sikt handler om å utvikle seg mest mulig som spiller.

– Dette er en klubb hvor de er flinke til å utvikle unge spillere og hvor de har tro på dem. Det ser man når jeg får spille 90 minutter etter fire dager, påpeker han.

– Jeg har et mål om å spille i en enda bedre liga. Det er en drøm, men for at den skal gå i oppfyllelse må jeg jobbe enormt mye.