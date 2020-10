Toppfotballsjefen erkjenner manglende rutiner i rasismesaker: – Vi har sviktet

Den norske toppfotballen skal ta grep etter at Amahl Pellegrino ble utsatt for rasisme. Leif Øverland innrømmer at et felles regelverk ikke har vært på plass.

Toppfotballsjef Leif Øverland. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Sist helg opplevde Kristiansund-stjernen Pellegrino å få rasistiske tilrop mot seg fra tribunen etter 2-1-seieren borte mot Aalesund. Selv om AaFK raskt beklaget episoden og onsdag utestengte tilskueren fra klubbens hjemmekamper ut neste sesong, har sunnmøringene fått kritikk.

Flere mener straffen ikke er streng nok. Nå erkjenner direktør Leif Øverland i klubbenes interesseorganisasjon, Norsk Toppfotball, at de har manglet felles rutiner for rasismesaker.

– Det har skjedd før, så vi burde hatt rutiner på det. Vi har rett og slett sviktet. Fotballens fellesskap har sviktet, sier Øverland til Eurosport.no.

– Vi i norsk toppfotball har ikke noen retningslinjer for dette. AaFK har henvendt seg til oss, men vi har ikke noe svar til dem. Der har vi sviktet. Ansvaret for å straffe dem som gjør dette her, burde ikke ligge på dem. Det er ikke bra nok fra vår side. Det burde vært et felles regelverk, legger NTF-sjefen til.

Skuffet

Pellegrino mener det er rart at kun én person er blitt straffet i saken.

– Det er utrolig at kun én person straffes når du hører dette. Det var jo dette jeg reagerte på søndag. Det var ikke han som ropte jævla apekatt i det lydklippet som TV 2 la ut. Det hørte jeg ikke selv. Jeg hørte alt det andre da jeg sto ute på banen sammen med Christian Michelsen etter kampslutt, sier spissen til Tidens Krav.

Amahl Pellegrino ble utsatt for rasisme i bortekampen mot AaFK. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Han har publisert det omtalte lydklippet på sin Twitter-konto ledsaget av teksten:

«Lyden av rasisme fra flere enn EN person!»

Også kort tid etter søndagens episode var Pellegrino oppgitt og sint.

«Til alle dere rasister bak målet på Color Line stadion, dere er en stor VITS! Tenk at vi i 2020 bare skal stå på siden og se på, det er trist», skrev Pellegrino på sin Twitter-konto etter kampen.

