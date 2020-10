Toppserien direkte: Tre på rad for Arna-Bjørnar?

Det blir spennende kamp, der vertene har mest å spille for. Med en seier for Lyn i dag er de ute av kommer de opp på en åttendeplass og dytter dermed Kolbotn ned på kvalikplass, dersom Kolbotn ikke tar med seg noen poeng mot Klepp i dag.

Det var Arna-Bjørnar som tok tre poeng da lagene møttes tidligere i sesongen. Kampen endte 2-1 og det var Rikke Bogetveit Nygard og Meryll Serrano som sto for målene. Reduseringen var det Lyns Camilla Linberg som sto for. Tidligere oppgjør viser samme tendens. Det er Arna-Bjørnar som har overtaket. De har vunnet tre av de fem siste gangene lagene har møtt hverandre. Tilsvarende oppgjør i fjor endte med en målrik 5-4 seier til Arna-Bjørnar.

Arna-Bjørnar har en mer komfortabel posisjon på tabellen før avspark i dag. De ligger på en sjetteplass, og mye skal til for at de skal komme i faresonen. Arna-Bjørnar tok seg komfortabelt videre i cupen, da de slo KIL/Hemne 2-0 på hjemmebane. Seieren tok dem videre til kvartfinale, der de møter Avaldsnes. Arna-Bjørnar har tatt seks poeng på de siste tre kampene. De har slått både LSK Kvinner og Kolbotn, men tapte 2-0 mot Sandviken.

