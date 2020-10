Det er over! Mjøndalen vinner 2-0 og tar et viktig skritt mot å kunne kjempe om en sikker plass. Brann står med seks kamper uten seier.

Mjøndalen får et frispark ved hjørnet.

Begynner å nærme seg en krise for Brann.

Mjøndalen med en enorm kontringsmulighet! En litt svak pasning og et enda svakere touch ødelegger imidlertid for den.

Nytt forsøk fra distanse. Svendsen skyter over med venstrefoten.

Mathias Rasmussen får til et skudd, men utenfor.

Nakkim tar over kapteinsbindet.

Handler om å bruke tid og gjøre det vanskelig for Brann nå.

Brann får et frispark på venstresiden. Svendsen rives ned.

76′ DEL