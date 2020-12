Lundby har fått forklaring på hopp-stoppen: – Den samme grøten

Maren Lundby (26) har fått svar fra hoppsjefen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) etter sin uttalte frustrasjon over at kvinnene er plassert sidelinjen mens alt åpenbart blir lagt til rette for at herrene skal kunne konkurrere i verdenscupen.

SATT I SKYGGEN: Maren Lundby (26) mener med rette at hun og de andre internasjonale kvinnehopptoppene er blitt offer for grov forskjellsbehandling gjennom corona-vinteren. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– FIS sier at grunnen er at vi ikke generer like mye penger som det gutta gjør. Markedsinntektene våre er lavere. Det er et fair svar, egentlig. Det får frem sannheten. Men jeg skulle ønske at det kom en løsning. Kanskje vi kunne delt mer på midlene, hvis likestilling er viktig, sier Maren Lundby til VG.

– Men det blir veldig mye ord og lite action. Det er den samme «grøten», tilføyer hun.

Sammen med sine fire lagvenninner kom Norges regjerende olympiske mester og VM-gullvinner frem til Ramsau natt til onsdag. Verdenscupkonkurransen i Østerrike er sesongens første for kvinner, med trening og kvalifisering torsdag. Rennet, som er satt opp ekstra for å bøte på alle corona-avlysningene, er fredag.

Det neste - sesongens andre verdenscuprenn for Maren Lundby og kvinnehoppeliten - er 22. til 24. januar.

Da vil herrene ha gjennomført 16 konkurranser, pluss VM i skiflyvning - der Norge vant sølv individuelt og gull i lagkonkurransen.

TV 2 skrev tirsdag om Maren Lundbys frustrasjon når det gjelder den grove forskjellsbehandlingen, som består i at FIS på tross av alle corona-problemene får i stand konkurranser for herrene - mens det synes umulig når det gjelder kvinnene.

NY HOPPSJEF: Italieneren Sandro Pertile har tatt over jobben som hoppsjef i FIS etter østerrikeren Walter Hofer. Foto: Geir Olsen

Konfrontert med Maren Lundbys og kvinnenes kritikk, ga FIS-hoppsjef Sandro Pertile Sveriges television svt tirsdag ettermiddag svar på hvorfor det er slik.

– I henhold til tv- og sponsoravtaler har menn og kvinner ulik verdi. Det dreier seg om markedsverdien, sier italieneren.

– Dessverre er nåværende inntektsnivå for å arrangere en kvinnekonkurranse ikke tilstrekkelig for å dekke alle arrangementskostnadene. Det er en av årsakene til at ikke så mange vil arrangere en konkurranse. Det er høyere inntekter i forbindelse med mannlige konkurranser, så det er enklere å finne arrangører, forklarer Sandro Pertile overfor SVT.

Til VG sier Maren Lundby at kvinnene blir mer sårbare i en slik situasjon, med henvisning til coronapandemien.

– Det virker som om vi blir prioritert bort. Når snøballen ruller feil vei, blir vi mindre attraktive. Det er enkelt å avlyse (kvinnehopp) for en arrangør som er i en vanskelig situasjon, sier Maren Lundby over en sen frokost i Ramsau.

– Det snakkes om likestilling. Men det koster penger, tilføyer hun megetsigende.

På spørsmål om kritikken hun har reist - og nå har fått et «fair svar» på - også opptar andre nasjoners kvinnelige hoppere, svarer hun straks ja. Maren Lundby hevder det har vært tema blant dem de siste ukene og månedene.

– Det er noe jeg er veldig opprørt over. Jeg synes det er helt forferdelig. Man blir lei seg over at det er slik. Jeg føler at vi burde ha samme rett til å utføre vår jobb som guttene. Men slik er det ikke akkurat nå, sier Sveriges hopp-håp Astrid Norstedt (19) til SVT.

– Vi har sett utviklingen og prater innad om hva som kan gjøre situasjonen bedre, slik at snøballen ruller rett vei - mot noe positivt. Mange synes det er urettferdig, men så langt har det ikke skjedd så mye. Vi skulle ønske noen ordnet opp, slik at det utgjorde en forskjell, sier Maren Lundby.

– Vi får ta den fighten senere, sier hun med tanke på det nær forestående: Sesongpremieren i Ramsau.

– Men nå har vi alle fall satt det på dagsorden, tilføyer hun.

Erik Røste, som er president i Norges Skiforbund, sitter i FIS-styret og er med i «Covid-19 Support Group» i FIS for langrenn, sier til VG at Maren Lundbys innspill er godt, og at hun har et relevant poeng.

– Generelt sett er det slik at det betales mer for et renn for herrer sammenlignet med renn for kvinner. Jeg forstår frustrasjonen hennes. De trener hele året for å kunne konkurrere. Bildet slik det er nå, er ikke bra nok. Helt klart, sier Erik Røste.

Norges skipresident sier imidlertid at han har tatt opp i FIS-systemet at også andre medlemsnasjoner må vurdere om det er mulig å få arrangert flere konkurranser. Verdenscupen i Lillehammer 4. til 6. desember ble innstilt på grunn av smittevernreglene, men samtidig utsatt til 13.-14. februar.

– Vi har tatt på oss fem renn for kvinner, og de vil gå som planlagt, opplyser Erik Røste - og viser til verdenscup og Raw Air-serien i Holmenkollen, Lillehammer og Trondheim.

Han påpeker også at kvinnene har vært uheldig fordi rennene i Asia, som er avlyst, var «lagt til begynnelsen av sesongen» mens coronapandemien fortsatt gjør det umulig å arrangere konkurranser der.