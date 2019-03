Molde-keeper aktuell for eliteseriekonkurrent: – Jeg er gira

MOLDE: Det har i vinter vært snakk om et utlån for MFK-målvakt Mathias Eriksen Ranmark (23). Andreas Linde er Moldes førstemålvakt, og bak ham kjemper både Ranmark og Álex Craninx om plassen som andrekeeper. Derfor er Ranmark aktuell for å bli utleid i 2019-sesongen.

Nyopprykkede Mjøndalen skal være blant klubbene som har vist interesse for 23-åringen.

– Da er jeg i så fall gira. Det ser jeg på som en veldig fin mulighet. Men dette er det ikke jeg som styrer, så jeg får forholde meg til det, sier målvakten til Eurosport.

Han slår fast at det er viktig med spilletid i den alderen han er i.

– Absolutt. Det blir ikke altfor mange muligheter her, når jeg kanskje har ligaens beste keeper foran meg i køen. Vi har snakket om muligheten for et utlån før. Det er noe jeg er veldig positiv til, sier Ranmark til kanalen.

Han kom til Molde fra Oppsal sommeren 2017, og står foreløpig med tre A-lagskamper. Han står bokført med 16 kamper for Molde 2 i 3. divisjon.

Keeperkrise i Mjøndalen

Mjøndalen har fått en liten keeperkrise etter at George Bokwe brakk beinet i en treningskamp for kort tid siden. Også klubbens andre keeper, Sosha Makani, er ute med skade i lang tid.

Derfor står Mjøndalen for øyeblikket uten seniorkeeper, og Mathias Eriksen Ranmark skal være blant kandidatene til en kortsiktig løsning.

Mjøndalens sportssjef, Kenneth Karlsen, bekrefter at de har snakket med Molde om et mulig utlån for Ranmark.

– Vi er i en fase hvor det er veldig mange aktuelle, og vi driver og finsikter. Han er en av dem vi ser videre på. Vi har hatt litt kontakt med Molde, men ikke nok til at jeg direkte kan kommentere enkeltnavn, sier han til Eurosport.