Denne detaljen berget Bøs bronse

ÖSTERSUND: Vind, snøfokk over skytemattene, vimpler som viftet i alle retninger. Det var ingen overraskelse for skiskytterne da de skulle ut på sin normaldistanse at været skulle bli slik på en av konkurransedagene i Östersund. Tarjei Bø hadde forberedt seg til akkurat dette. De forberedelsene begynte allerede i sommer.

Onsdag ettermiddag var det han hadde gjort en medalje verdt. Det bli til slutt bronsen bak suveren Arnd Peiffer og fire tiendedeler bak bulgarske Vladimir Iliev.

Slik var løpet: Bronse til Tarjei Bø da lillebror Johannes skjøt seg bort

Vindfanging

Det lille som skulle til var et våpen som fanget mindre vind. I fjor sommer fikk han utviklet et nytt sikte foran på løpet på geværet i samarbeid med en det lille firmaet Våpensmia på Dokka. Det ble et sikte som var mindre enn det som har vært vanlig på skiskytterbørser de siste par tiårene.

– Det er kun matematikk det handler om. Siktet har mindre flate og skal fange mindre vind. Det var kanskje det som gjorde utslaget i dag, sa Tarjei Bø til Aftenposten.

Fakta: Tarjei Bø Født 29. juli 1988 Fra: Stryn Bor: Oslo Klubb: Markane IL Meritter OL: 1 OL-gull på stafetten i Vancouver 2010, et OL-sølv på stafetten i Pyeongchang i 2018 Meritter VM: 8 gull i VM, to av disse i individuelle øvelser, 1 sølv og 8 bronse. Har også ett gull var junior-VM

Åserud, Lise / NTB scanpix

Det virket onsdag ettermiddag. Bare én bom var han fra gullet. Under vanskelige forhold hvor han fikk se at lillebror (med vanlig størrelse på siktet) og sesongens suverene skiskytter bommet tre ganger og havnet på 9. plass, ble det med den ene bommen på første stående skyting for storebror.

– Når du bikker 30 år er det bare små ting du kan justere. Jeg hadde tenkt litt på akkurat det med siktet, og jeg begynte å eksperimentere med det før sesongen, fortalte han tidligere denne uken.

Lise Åserud, NTB scanpix

Og selv om det er en nyvinning som skal fungere bedre i vind, så kan heller ikke bronsevinneren være sikker på at det er dette som fungerer.

– Man bommer og treffer i vinden uansett. Men jeg har nå troen på at det hjelper litt.

Kopiene kommer snart

Han er den eneste på laget som bruker dette «minisiktet». Det regner han med det blir endring på.

– Jeg begynte med det like opp mot sesongstart, derfor tror jeg det var mange som ikke tok sjansen på å benytte seg av det. Men jeg regner med at flere nå kommer etter.

Selv om det ble medalje etter den irriterende 4.-plassen på jaktstarten, så var det et røft løp for stryningen.

– Det var tøft mentalt, og hele løpet var en kamp med meg selv, sa han etterpå.

Én bom er godkjent i de svært vanskelige forholdene både skytemessig og langrennsmessig. Snøvær og vind gjorde det rett og slett utrivelig i perioder på skiskytternes lengste distanse.

– Jeg er glad at den bommen kom såpass tidlig i løpet. Da kunne jeg fortsatt være i angrepsposisjon.

Tunge forhold

Vetle Sjåstad Christiansen lå en stund an til å kjempe om medaljene. Han skjøt perfekt (med stort sikte) men hadde en heller vanskelig dag i sporet. Etter siste skyting tapte han mye og havnet til slutt på en 8.-plass.

Torsdag er det single mixedstafett i Östersund. Det norske laget vil bestå av Marte Olsbu Røiseland og Johannes Thingnes Bø.