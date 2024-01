Den norske landslagsstjernen Caroline Graham Hansen var en av finalens store spillere lørdag kveld.

– Vi visste kampen ville bli avgjort de første 20 minuttene. Spesielt med tanke på at de hadde 120 minutter i beina fra før. De hadde to store sjanser, men etter det kom vi i gang. Vi så oss aldri tilbake derfra, sier 28-åringen til VG.

Hun fortsetter:

– Vi gjør en veldig, veldig god kamp.

FULL FEIRING: Barcelona-spillerne jubler etter å ha slått Levante på Butarque stadion i Madrid lørdag. Foto: Daniel Gonzalez / EPA / NTB

I semifinalen møtte katalanerne deres spanske erkerival, nemlig Real Madrid. Hovedstadslaget ble slått 4–0.

Lørdag kveld ledet Barcelona 4–0 allerede til pause. Graham Hansen scoret to. I den andre omgangen satte hun sitt tredje og noterte seg dermed for et hat trick.

Hun understreker at målene ikke var ferdigscoret.

– Men det er bra spill i forkant. Det handlet om å være på rett sted til rett tid og ta mulighetene, beskriver hun.

Barcelona topper La Liga. De har vunnet samtlige av sine 13 kamper. De er videre i den spanske cupen.

Etter fire av seks gruppespillkamper i Champions League har de også full pott. De er allerede videre før de to gjenværende kampene.

Laget virker uhyre sterke før de skal kjempe om titlene til våren.

Da VG spør hvordan hun rangerer årets Barcelona-utgave opp mot tidligere sesonger, svarer Graham Hansen at det gjenstår å se.

– Nå skal ting avgjøres. Frem til jul handler det om å være med. Etter jul handler det om å vinne. Vi har satt oss i en god posisjon. Vi har hatt en del skader på viktige spillere som vi håper å få tilbake utover våren. Og vi gleder oss enormt til å spille mot de beste lagene i Champions League, sier hun.