På tribunen satt Ståle Solbakken (56). Han fikk se sønnen Markus (23) sitt lag henge tidvis med i banespillet mot landslagssjefens favorittklubb fra England. Foran mål var derimot kvalitetsforskjellen enorm.

To nettkjenninger av brennhete Darwin Núñez (24), et straffemål av Alexis Mac Allister (25), et tåskudd fra Luis Diaz (27) og en overtidsscoring signert innbytter Dominik Szoboszlai (23) ordnet et glitrende utgangspunkt mot Sparta Praha foran returoppgjøret på Anfield.

Et kvarter før slutt entret i tillegg skadeplagede Mohamed Salah (31) banen og fikk verdifull matchtrening før søndagens storkamp mot Manchester City i Premier League.

Spesielt Nunez fremsto i superform. Etter en tidlig straffescoring fra Mac Allister, dro uruguayaneren seg innover i banen og bøyde ballen i den lengste vinkelen fra om lag 20 meter.

Deretter økte Liverpools nummer 9 med en utsøkt volleyscoring fra skrått hold. «Bang», sa det idet ballen forlot Nunez’ høyrefot og sekundet senere lå klistret i motsatt hjørne.

Med 3–0-ledelse til pause var mye av jobben gjort. Inn på banen kom kometen Conor Bradley (20). Joe Gomez (26) fikk hvile.

Bradley har imponert stort tidligere denne sesongen, men i Tsjekkia gikk det fort galt. Bare 39 sekunder etter å ha blitt byttet inn, satte høyrebacken ballen i eget nett.

Reduseringen ga ny energi til Sparta-laget, hvor Markus Solbakken figurerte sentralt på midtbanen.

Etter 53 minutters spill var det imidlertid Liverpool som igjen viste seg best foran mål. Harvey Elliott (20) fant Diaz i boksen og colombianeren takket for pasningen med et effektivt touch forbi danske Peter Jensen (26) i Sparta-buret. På overtid satte Szoboszlai inn bortelagets femte.

5–1-seieren gjør utgangspunktet tilnærmet perfekt før neste torsdags returkamp.

PS: Et minus for gjestene var en skade på den franske stopperen Ibrahima Konaté (24), som måtte erstattes av Virgil van Dijk (32) i starten av 2. omgang. Fra før er blant andre Alisson, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Thiago, Stefan Bajcetic, Diogo Jota og Curtis Jones ute med skader.