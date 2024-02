Nordås satte seg ned foran norsk presse i den skotske storbyen med munnbind klokken 17.01 torsdag, men før spørsmålene kom, tok han det av. Trener Gjert Ingebrigtsen sto bak i rommet og fulgte seansen.

25-åringen ser på innendørs-VM i Glasgow som en del av OL-oppladningen.

Det er kvalifiseringsheat på 1500 meter fredag, mens finalen går søndag kveld klokken 2230 norsk tid, det er VMs siste øvelse.

I SKOTTLAND: Narve Gilje Nordås skal løpe innendørs-VM. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Gjert Ingebrigtsen snakket med pressen for første gang på en stund. Han ville bare snakke sport, og ikke om den pågående politisaken.

Han maler et bilde av å være løper på aller ypperste nivå med fargestiften grå.

– Det er kontinuitet, dagene og ukene er like. Vi er litt i Norge, litt i Spania, så litt rundt omkring, for å gjøre det litt mer spennende. Det er traurig. Det er ikke noen hipp hurra-dager, så gleder man seg over de små og viktige fremskrittene man har i treningen. Men det skal ut i konkurranse, det er det viktigste, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

PRESSETREFF: Narve Gilje Nordås møtte norsk presse foran innendørs-VM torsdag. Trener Gjert Ingebrigtsen sto bak i rommet. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Han forteller at de har det fint når de er på tur, uten at praten går i ett sett, snarere tvert imot. De kjører litt quiz av og til, så advarer Ingebrigtsen med en munter tone at Nordås er en smart person.

– Jeg må holde kjeft vet du, eller så dummer jeg meg ut, sier Ingebrigtsen til VG og humrer.

Nordås har vist at han er i form før VM. Han senket sin personlige bestenotering med over fire sekunder i franske Liévin da han løp inn til 2,34.39 den andre lørdagen i februar. Han omtaler nå løpet som rykk og napp, han la seg for langt bak. Han fikk krystallklar tilbakemelding fra trener Gjert Ingebrigtsen.

– Du burde ikke gjort det sånn, det er innendørs ikke utendørs, sier Narve til VG om tilbakemeldingen.

25-åringen legger ikke skjul på at han helst vil at Gjert Ingebrigtsen skal få akkreditering å være tilstede når han konkurrerer. Det er ikke bestemt hvordan dette blir i OL.

– Det er ikke optimalt, men det er som det er, sier Gjert Ingebrigtsen til Nettavisen.

JAKOB INGEBRIGTSEN Løper ikke innendørs-VM.

Nordås fikk spørsmål om forholdet til trenerens sønn, Jakob Ingebrigtsen, nå som utendørssesongen snart starter.

– Rivalisering til et visst punkt kan være sunt. Vi kommer til å håndtere det fint i sommer, sier Nordås på pressetreffet.

Han fikk også spørsmål om ordkrigen mellom rivalene Jakob Ingebrigtsen og Josh Kerr.

– Rivaliseringen mellom meg og Ingebrigtsen handler hovedsakelig om selvtilliten vår. Jeg mener at jeg er verdens beste på 1500 meter, og det mener trolig han også. Det er morsom balanse mellom to personligheter som sannsynligvis krasjer, sa Kerr nylig.

– De får holde på, så kan jeg bli så god som mulig, mens de bruker krefter på det, sier Nordås.

Jakob Ingebrigtsen deltar ikke i innendørs-VM. Det gjør heller ikke brødrene hans. Men pappa Gjert Ingebrigtsen er i Skottland som treneren til Nordås.

– Han er svært viktig. At jeg bare kan møte på trening og gjøre det jeg skal. Jeg sparer mye krefter på det, sier Nordås.

KARSTEN WARHOLM Løper 400 meter.

Karsten Warholm (som fylte 28 år i går (onsdag)) er i Glascow. Han skal løpe 400 meter fredag. På den distansen er det semifinale samme kveld, mens det er finale lørdag. Warholm møtte også pressen torsdag.