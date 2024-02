Se alle målene øverst i saken.

Men den nyopprykkede Premier League-klubben fikk en tøff start i dette heseblesende målshowet.

De svarte og hvite tok en tidlig ledelse ved Sean Longstaff. Etter tyve minutter var spilt utlignet Gabriel Osho for Luton Town, men det holdt ikke lenge. To minutter senere sto det nemlig 2–1 etter at Longstaff satte inn sitt andre mål for dagen.

Det var starten på en skikkelig målfest.

Ross Barkley, som har fått en ny vår etter den mislykkede overgangen til Chelsea, banket inn 2–2 rett før pause.

1 / 3 FORTVILTE: Jacob Murphy kunne satt inn 5–4 rett før slutt, men bommet fra kort hold.





Etter timen spilt var det plutselig Luton Town som ledet da Carlton Morris var iskald fra straffemerket. Hjemmepublikummet trodde knapt det de så – og bare fire minutter senere fikk de et nytt slag i fleisen da Elijah Adebayo la på til 4–2.

Dermed har Luton Town scoret fire mål i to kamper på rad. I forrige serierunde vant de hele 4–0 mot Brighton.

Denne gangen var det imidlertid ikke nok til å ta tre poeng. To kjappe scoringer av Kieran Trippier og Harvey Barnes sørget for at det sto 4–4.

Fikk du med deg denne situasjonen?

Det ble også sluttresultatet, tross et intenst Newcastle-press det siste kvarteret. Jacob Murphy var nærmest, men misset fra kort hold.

Dermed ble det poengdeling, slik det også ble da Luton Town spilte 1–1 mot Liverpool for drøye to måneder siden. Lilleputten har også holdt Manchester City, Arsenal, Tottenham og Manchester United til ettmålstap.

Luton ligger på 16. plass, med ett poeng ned til Everton på direkte nedrykk. De har også én kamp til gode på klubben fra Liverpool. Newcastle ligger på niendeplass.