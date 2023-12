Fredrik Gulbrandsen ville hoppe salto.

To minutter før slutt skulle Molde få betalt for presset sitt. Kristoffer Haugens skuddforsøk på volley ble til et genialt innlegg.

Det gikk i en bue over Glimt-stopper Brede Moe, og bak ham var Moldes Fredrik Gulbrandsen. Avslutningen var ok fra fem meters hold, men den trenger ikke være all verden da keeper Julian Faye Lund hadde gått helt ut av målet sitt.

– Jeg har nesten ikke ord. Det er helt fantastisk, sier Gulbrandsen til NRK.

AVGJØRELSEN: Fredrik Gulbrandsen setter inn matchvinnermålet like før fulltid.





Resultatet er en reprise fra våren 2022. Da vant også Molde 1–0 etter seier mot nettopp Bodø/Glimt.

– Det her er emosjonelt. Det var ikke en pen kamp, men jeg synes vi ville det mest. Det er fantastisk å vinne en tittel nok en gang, sier Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem til NRK.

Han hyller Moldes matchvinner:

– Han er så sliten og spør om å bli byttet ut i fem-ti minutter, men det er derfor han kom til klubben: for å avgjøre sånne kamper. Jeg er mektig imponert av ham i dag. Han har ikke trent mye den siste tiden, sier Eikrem om Gulbrandsen.

31-åringen returnerte til Molde i august etter flere år i tyrkisk fotball.

Norgesmestre i fotball – siste ti år
2023: Molde (NY)!
2022-sesongen: Brann
2022: Molde
2019: Viking
2018: Rosenborg
2017: Lillestrøm
2016: Rosenborg
2015: Rosenborg
2014: Molde
2013: Molde
2012: Hødd

Gleden og euforien var enorm i Molde-leiren etter kampslutt, og kontrasten var stor på motsatt banehalvdel. På den klissvåte gressmatta satt Glimt-stjernen Amahl Pellegrino gråtende.

– Når man taper en sånn her kamp er det hardt, sier Pellegrino til NRK.

Langt inn i overtiden - som varte i elleve minutter - ble Glimts Oscar Kapskarmo holdt i drakten og revet ned i feltet av Eirik Haugan. Men straffespark ble det ikke.

Dermed ble Gulbrandsen helten for Molde. Han scoret også for Molde i finalen i 2014 mot Odd.

Triumfen betyr også at de skal spille kvalifiseringsrunder i Europa League neste år.

VG-børsen
Bodø/Glimt: Julian Faye Lund - 4 Brice Wembangomo - 5 Isak Helstad Amundsen - 5 Brede Moe - 4 Fredrik Bjørkan - 4 Sondre Brunstad Fet - 4 Patrick Berg - 5 Albert Grønbæk - 5 Nino Zugelj - 4 Faris Pemi Moumbagna - 4 Amahl Pellegrino - 4 Molde: Oliver Petersen - 6 Casper Øyvann - 6 Martin Ellingsen - 5 Eirik Haugan - 5 Mathias Fjørtoft Løvik -5 Kristian Eriksen - 5 Markus André Kaasa - 5 Emil Breivik - 6 Kristoffer Haugen - 6 Magnus Wolff Eikrem - 5 Fredrik Gulbrandsen - 6

Det var også Molde som åpnet cupfinalen best. De presset bodøværingene til å gjøre enkle feil, og de skapte store sjanser.

Amahl Pellegrino var den som imidlertid fikk den aller største. En generaltabbe av Casper Øyvann i MFK-forsvaret gjorde at Pellegrino kunne snappe et langt oppspill bak ham. Lobben alene med keeper landet på nettaket, til stor ironisk applaus fra den blå veggen.

GIGASJANSE: Amahl Pellegrino misset en enorm sjanse i finalen etter et drøyt kvarter. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

Samtidig som snøen hadde funnet sin vei til Ullevaal, bedret spillet til de gule også.

Men lagene gikk målløse til pause etter en jevn og tett omgang.

Annenomgangen startet langt mindre hyggelig. En av banens beste til da - Emil Breivik - måtte ut på båre etter en duell med Glimt-keeper Julian Faye Lund.

Han var tydelig i smerter på Ullevaal-gresset. Det ble stopp i spillet på drøyt fire minutter.

NEDTUR: Emil Breivik måtte ut på båre tidlig i annenomgangen. Andreas Hagelskjær erstattet ham. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Nei, nei ... Den tror jeg går skikkelig utover høyrefoten. Det tror jeg ikke går bra. Det er vonde bilder. Huff, huff, huff. Det knøt seg i magen, sa NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Julian Faye Lund var først på ballen, men måtte tåle en stadig pipekonsert utover i kampen.

Det var ikke ufortjent at det var Molde som scoret kampens eneste mål. De hadde presset en god periode før Gulbrandsens matchvinnerscoring kom.