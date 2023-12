For det var smått utrolig at måltavlen viste 1–1 etter en førsteomgang der de rødkledde kjørte over gjestene fra London.

Tyve minutter før slutt stanget imidlertid Scott McTominay sin andre scoring for kvelden – etter å ha også scoret 1–0 i førsteomgang.

Det sørget for en fortjent 2–1-seier til de røde djevlene.

– Viljen til å vinne var der. De spilte for manageren sin på et tidspunkt der deres lojalitet ble sådd tvil om, sier BBC-ekspert Neil Lennon.

MATCHVINNER: Med sin måldobbel mot Chelsea, står Scott McTominay nå med fem scoringer i ligaen. Foto: PETER POWELL / EPA / NTB

Seieren kommer etter noen turbulente dager for United-manager Erik ten Hag. Etter 0–1-tapet for Newcastle sist helg har det nemlig florert av saker om angivelig misnøye i Manchester United-garderoben.

Sky Sports hevdet at nederlenderen har «mistet halve garderoben».

Da ten Hag senere skulle møte til pressekonferanse på tirsdag i anledning møtet med Chelsea, ble flere journalister utestengt. Klubben begrunnet det med at de ikke hadde fått mulighet til å komme med tilsvar til skriveriene.

Marcus Rashford fikk unngjelde etter 0–1-tapet for Newcastle. Se hvorfor:

Ten Hag gjorde flere grep inn mot kampen. Han valgte blant annet å henvise Marcus Rashford og Anthony Martial til benken.

– Jeg tror det blir vanskelig for Marcus og Martial å komme seg inn i startelleveren igjen, sier United-helt Patrice Evra til Amazon Sport.

Scott McTominay startet igjen og scoret altså to mål.

– Antony, Bruno (Fernandes) og Hary Maguire ... Jeg kan liste opp en rekke spillere som var verdensklasse i dag, sier matchvinneren.

Det var lite å utsette på Uniteds åpning av kampen. Gang på gang stjal de ballen høyt i banen fra et Chelsea-lag som ikke mestret det intense presset til de rødkledde.

Det ledet til en straffe da Enzo Fernández stemplet Antony på foten.

Navnebror Bruno Fernandes gjorde sitt sedvanlige opphopp, før han forsøkte å trille kulen i mål. Chelsea-keeper Robert Sánchez var imidlertid med på notene og reddet straffesparket.

Ti minutter senere kom derimot United-scoringen. Nicolas Jackson spilte vekk ballen og dermed kunne United angripe et Chelsea-lag i ubalanse.

Først ble et skudd av Harry Maguire reddet på strek, men returen trillet videre til Scott McTominay som var sikker som banken.

Skotten fikk også en enorm dobbeltsjanse til å sette inn 2–0, men Sanchez reddet både én og to ganger. McTominay rev seg i håret – og rett før pause fikk han enda et slag i trynet.

Mykhailo Mudryk fant Cole Palmer foran mål. Han fintet til seg plass, før han plasserte ballen mellom beina på Victor Lindelöf og helt nede ved stolperoten i det lengste hjørnet.

Med en skuddstatistikk som talte 18–5 i favør Manchester United, var det helt klart bortelaget som var mest fornøyd med det.

Likevel skulle altså Manchester United få juble.

Da Alejandro Garnacho skrudde inn et innlegg på bakerste stolpe, var Scott McTominay nådeløs og stanget inn det som endte som en 2–1-seier.

Dermed forbedrer United sin allerede gode statistikk mot Chelsea: Blåtrøyene har til gode å vinne på Old Trafford siden 2013.